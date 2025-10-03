Rozpoczął się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. 84 pianistów z 20 krajów walczy o paszport do najważniejszych sal koncertowych. Uczestników konkursu oceniać będzie 17-osobowe jury pod wodzą Garricka Ohlssona, legendarnego amerykańskiego pianisty, zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego w 1970 roku. Transmisję można obejrzeć m.in. na oficjalnym kanale organizatorów konkursu. Na żywo śledzi ją średnio 13. tys. osób. Sporo emocji wśród komentujących wzbudził uczestnik z Kanady, Ryan Wang. Podczas gry 3 października przydarzyło mu się coś, co wywołało wielkie poruszenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kwiatkowski daje popis na lotnisku Chopina

Uczestnik Konkursu Chopinowskiego zalał się łzami? Internauci tego nie zauważyli

W pewnym momencie, gdy kamera najechała Wanga, na jego twarzy można było dostrzec strugi, które według internautów były łzami. "O mój Boże! Popłakał się", "Co za emocje, nie dziwię się, że poleciały łzy", "Czy on się popłakał?" - mogliśmy przeczytać w prowadzonym pod transmisją czacie na żywo. Prawda okazała się jednak zupełnie inna. Gdy przyjrzymy się nieco bliżej, zobaczymy, że to struga potu, która spłynęła z czoła artysty. Zagranie tak wymagającego utworu z pewnością wymagało od pianisty ogromnego skupienia i wysiłku. Występ Wanga był naprawdę widowiskowy. W komentarzach zaroiło się od zachwytów. "Ryan Wang cudownie. Lirycznie, ale bez zbędnych emocji. Linie melodyczne bezbłędnie. I energia była, kiedy trzeba", "Wang wspaniały!" - pisali internauci.

Ryan WangOtwórz galerię

Konkurs Chopinowski. Jak wygląda tegoroczny harmonogram?

2 października odbył się koncert inauguracyjny. Dzień później rozpoczął się pierwszy etap konkursu, który potrwa do 7 października. 9 października rozpocznie się etap drugi, który potrwa trzy dni. Etap trzeci rozpocznie się 14 października i potrwa do 16 października. 17 października odbędą się uroczystości związane z obchodami 176. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Dzień później rozpocznie się finał, który potrwa do 20 października. Na 21 października zaplanowano galę wręczenia nagród i pierwszy koncert laureatów. Drugi i trzeci odbędą się kolejno 22 i 23 października.