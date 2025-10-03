Prawomocny wyrok w sprawie Bartłomieja Morawskiego zapadł w czerwcu 2024 roku. Został skazany na pięć lat pozbawienia wolności za gwałt na 16-latce przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie wiadomo jednak, gdzie przebywa. Od sierpnia ubiegłego roku Morawski jest ścigany listem gończym przez Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. Teraz do sprawy włączył się Interpol.

Bartłomiej Morawski jest poszukiwany przez Interpol

Polskim służbom od ponad roku nie udało się odnaleźć Bartłomieja Morawskiego. Nie przebywał w swoim mieszkaniu w Warszawie ani w Katowicach w miejscu zameldowania. Wraz z jego nazwiskiem w bazie Interpolu pojawił się także rysopis, wiek i zdjęcia. Jak podaje warszawa.wyborcza.pl, aktor widnieje na liście poszukiwanych z czerwoną notą, oznaczającą najwyższy priorytet.

Pierwszy wyrok pozbawienia wolności Morawski usłyszał w 2020 roku. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza skazał go na dwa lata i jedenaście miesięcy pozbawienia wolności. Dwa lata później mężczyzna został uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd w czerwcu 2024 roku uznał jednak apelację poszkodowanej. Sprawę Bartłomieja Morawskiego nagłośnił "Newsweek". Ujawniono wówczas, że aktor został zatrzymany pod zarzutem gwałtu na trzech nastolatkach. Reportaż na ten temat pojawił się później również w "Uwadze" TVN. Z materiału wynikało, że nastolatki spotykały się z aktorem, który proponował im wykonanie profesjonalnych zdjęć. - Sprawdziłam, kim jest. Okazało się, że jest aktorem. Wydało mi się to na tyle bezpieczne, że jest w jakiś sposób publiczną osobą - opowiadała jedna z nich. Warszawa.wyborcza.pl podaje, że Morawski został oskarżony w sumie o popełnienie 14 przestępstw o charakterze seksualnym, a status pokrzywdzonych w śledztwie ma 13 kobiet.

Bartłomiej Morawski to aktor znany m.in. z "Na Wspólnej"

Bartłomiej Morawski jest aktorem, który pojawiał się w epizodycznych rolach w wielu polskich serialach m.in. w "Na Wspólnej", "Barwach szczęścia", "Pierwszej miłości", "Na dobre i na złe" czy "Ojcu Mateuszu". Udzielał się także w polityce. W przeszłości związany był z Platformą Obywatelską, z kolei w 2011 i 2015 bez powodzenia startował do Sejmu z list PiS-u. Pracował też jako prezenter w anglojęzycznym kanale TVP.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.