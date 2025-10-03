Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Klum zaliczyła spektakularną wpadkę w Paryżu. Pomoc przyszła z niespodziewanej strony
Heidi Klum była jedną z największych gwiazd marki L'Oreal Paris podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Modelka uczestniczyła także w innych ważnych wydarzeniach, w tym pokazie organizowanym przez markę Karla Lagerfelda. Kiedy Klum opuszczała wydarzenie, doszło do niefortunnej wpadki. Pomocni niespodziewanie okazali się paparazzi.
Heidi Klum zaliczyła spektakularną wpadkę podczas Paris Fashion Week. Pomoc przyszła z niespodziewanej strony
Heidi Klum zaliczyła spektakularną wpadkę podczas Paris Fashion Week. Pomoc przyszła z niespodziewanej strony; fot. screen Jimmy Kimmel Live; screen tiktokc.om/@thelondontreeent

Pod koniec września rozpoczął się Paris Fashion Week, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń modowych. Podczas wydarzenia nie zabrakło także polskiego akcentu. Do stolicy Francji poleciała Julia Wieniawa, która jest jedną z ambasadorek marki L'Oreal Paris i po raz drugi dostała zaproszenie do wzięcia udziału w pokazie Le Défilé. Wokalistka zachwyciła na wybiegu w połyskującym makijażu inspirowanym jej nowym albumem "Światłocienie". Więcej przeczytasz tutaj. Jedną z największych gwiazd pokazu marki L'Oreal Paris była modelka Heidi Klum, której występ również zachwycił. Podczas francuskiego tygodnia mody modelka zaliczyła jednak wpadkę.

Zobacz wideo Kasia Zillmann o rodzinnym odcinku w "Tańcu z gwiazdami". "Ona już ćwiczy"

Heidi Klum zaliczyła wpadkę podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Modelka się potknęła

1 października Heidi Klum wzięła udział w pokazie "From Paris With Love", który został zorganizowany przez markę Karla Lagerfelda. Modelka miała na sobie czarny gorset przerobiony z marynarki, ciemne garniturowe spodnie i wysokie szpilki. Kiedy Klum opuszczała już pokaz, doszło do nieoczekiwanej wpadki. Krocząca pewnym krokiem modelka potknęła się o krawężnik i upadła na ziemię. Modelka zachowała zimną krew i nie dała po sobie poznać, że poczuła się niezręcznie. Mogła liczyć także na wsparcie paparazzi, którzy tym razem zachowali się bardzo kulturalnie i podali jej pomocną dłoń, aby pomóc wstać.

Julia Wieniawa relacjonowała wydarzenia z  pokazu w Paryżu. "Uszczypnijcie mnie"

Pokaz matki L'Oreal Paris był jednym z najważniejszych wydarzeń Tygodnia Mody. Na wybiegu 29 września pojawiły się takie gwiazdy jak m.in. Gilian Anderson, Eva Longoria, Jane Fonda i Kendall Jenner. Julia Wieniawa miała okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z gwiazdą pokazu, jaką była właśnie Heidi Klum. Wokalistka relacjonowała całe wydarzenie w mediach społecznościowych i nie kryła zachwytu. "Dziękuję L'Oreal Paris za kolejną niezapomnianą noc. Jestem szczerze zaszczycona, że mogłam być częścią tej pięknej celebracji kobiet i urody. Nadal nie mogę się z tego otrząsnąć. Uszczypnijcie mnie" - napisała na Instagramie. Więcej przeczytaj tutaj: Niebywałe, kogo w Paryżu spotkała Wieniawa. Dodała wspólne zdjęcie, ale spójrzcie na podpis

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/13 Kto jest na zdjęciu?

Zamazaliśmy twarze największych gwiazd. Czy uda ci się rozpoznać je wszystkie? Pobij średnią 8/13!
Popularne