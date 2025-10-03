Pod koniec września rozpoczął się Paris Fashion Week, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń modowych. Podczas wydarzenia nie zabrakło także polskiego akcentu. Do stolicy Francji poleciała Julia Wieniawa, która jest jedną z ambasadorek marki L'Oreal Paris i po raz drugi dostała zaproszenie do wzięcia udziału w pokazie Le Défilé. Wokalistka zachwyciła na wybiegu w połyskującym makijażu inspirowanym jej nowym albumem "Światłocienie". Więcej przeczytasz tutaj. Jedną z największych gwiazd pokazu marki L'Oreal Paris była modelka Heidi Klum, której występ również zachwycił. Podczas francuskiego tygodnia mody modelka zaliczyła jednak wpadkę.

Heidi Klum zaliczyła wpadkę podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Modelka się potknęła

1 października Heidi Klum wzięła udział w pokazie "From Paris With Love", który został zorganizowany przez markę Karla Lagerfelda. Modelka miała na sobie czarny gorset przerobiony z marynarki, ciemne garniturowe spodnie i wysokie szpilki. Kiedy Klum opuszczała już pokaz, doszło do nieoczekiwanej wpadki. Krocząca pewnym krokiem modelka potknęła się o krawężnik i upadła na ziemię. Modelka zachowała zimną krew i nie dała po sobie poznać, że poczuła się niezręcznie. Mogła liczyć także na wsparcie paparazzi, którzy tym razem zachowali się bardzo kulturalnie i podali jej pomocną dłoń, aby pomóc wstać.

Julia Wieniawa relacjonowała wydarzenia z pokazu w Paryżu. "Uszczypnijcie mnie"

Pokaz matki L'Oreal Paris był jednym z najważniejszych wydarzeń Tygodnia Mody. Na wybiegu 29 września pojawiły się takie gwiazdy jak m.in. Gilian Anderson, Eva Longoria, Jane Fonda i Kendall Jenner. Julia Wieniawa miała okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z gwiazdą pokazu, jaką była właśnie Heidi Klum. Wokalistka relacjonowała całe wydarzenie w mediach społecznościowych i nie kryła zachwytu. "Dziękuję L'Oreal Paris za kolejną niezapomnianą noc. Jestem szczerze zaszczycona, że mogłam być częścią tej pięknej celebracji kobiet i urody. Nadal nie mogę się z tego otrząsnąć. Uszczypnijcie mnie" - napisała na Instagramie. Więcej przeczytaj tutaj: Niebywałe, kogo w Paryżu spotkała Wieniawa. Dodała wspólne zdjęcie, ale spójrzcie na podpis