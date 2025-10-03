Przykra informacja o śmierci Jacka Wójcika obiegła media 1 października. Wiadomość o jego odejściu przekazała w mediach społecznościowych Dagmara Kaźmierska. Potwierdziła ją również stacja TTV, z którą Wójcik był związany. Przez lata występował m.in. w programie "Królowe życia". "Mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia... Jacek Wójcik odszedł od nas 1.10. Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych" - mogliśmy przeczytać.

Ostatni post Jacka Wójcika poruszył internautów

Jacek Wójcik za sprawą programów TTV zyskał liczne grono fanów w mediach społecznościowych. Rozśmieszał ich także na Instagramie, gdzie często zamieszczał humorystyczne filmiki. Ostatnie nagranie trafiło na jego profil 20 lipca. Widzimy na nim Wójcika, który stoi na pomoście, szykując się do skoku do wody. - Tu teraz będzie skok historyczny. Będziesz się miał czym wnukom chwalić. Pół roku trenowałem łydki - mówi żartobliwie. Ostatnie nagranie z uczestnikiem "Królowych życia" żartującym i korzystającym z wakacji, niezwykle poruszyło jego fanów, gdy media obiegła informacja o jego śmierci. "Dziękuję ci za każdy uśmiech, który wywołałeś na mojej twarzy. Niech twoja dusza ma wieczny odpoczynek", "Dziękujemy za tę radość, którą nam dawałeś", "Bardzo smutno. Pierwszy raz, Jacek, nie rozbawiłeś" - czytamy w komentarzach.

Rodzina Jacka Wójcika przekazała informację o pogrzebie

Jacek Wójcik zmarł w wieku 56 lat. Przyczyna jego śmierci nie została podana do publicznej wiadomości. Na prośbę rodziny stacja TTV przekazała jednak informację o pogrzebie uczestnika "Królowych życia". "Informujemy, że ceremonia pogrzebowa nastąpi 4.10 o godzinie 10 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku" - podano w mediach społecznościowych.

Jacka Wójcika na Instagramie pożegnała również Edyta Nowak-Nawara, znana w "Królowych życia" jako Edzia. Bohaterowie reality show od wielu lat byli przyjaciółmi. "Jak mogłeś mnie zostawić, tyle marzeń, nowe oferty i to granie wspólne spełniło ci się. Dlaczego, powiedz mi? Wracaj" - napisała. Celebrytka udostępniła również ich zdjęcie z ostatniego wspólnego wyjazdu. "Tyle śmiechu, radości. Nie mogę uwierzyć. Kochany, zawsze w mym sercu" - dodała Edzia.