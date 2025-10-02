Jacek Wójcik przed śmiercią rozmawiał z mamą Laluny. Padłe niepokojące słowa

1 października media obiegła informacja o śmierci Jacka Wójcika z "Królowych życia". Uczestnik programu był przyjacielem Dagmary Kaźmierskiej i para na ekranie tworzyła legendarny duet. To właśnie celebrytka w poruszającym wpisie poinformowała o śmierci przyjaciela. "Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym świecie, Kochani. Dziś odszedł Dżejk. Nie będzie was już bawił. Miejmy go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za niego. Dziękuję" - napisała w poście. Jacek Wójcik miał 55 lat. Teraz głos zabrała Laluna, która znała Wójcika z "Królowych życia", zdradziła, co celebryta powiedział ostatnio jej mamie w trakcie rozmowy telefonicznej.

REKLAMA

Zobacz wideo Aldona Orman miała wypadek w Albanii. Zdradza, że groził jej paraliż do końca życia. Wspomina też sepsę i śmierć kliniczną

Laluna o ostatniej rozmowie telefonicznej z Wójcikiem. Zdradziła szczegóły

Dzięki udziałowi w "Królowych życia" Laluna zyskała ogromną popularność, którą konsekwentnie wykorzystuje, promując swoje liczne przedsięwzięcia. Celebrytka jest bardzo aktywna na Instagramie i chętnie odpowiada na pytania fanów. Kiedy media obiegła wiadomość o śmierci Jacka Wójcika, internauci zaczęli się zastanawiać, co był przyczyną jego odejścia. Laluna zabrała głos w nocy i wyjawiła, że przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej poważnie chorował. "Jest mi bardzo smutno, że Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory, może jeszcze był jakiś ratunek. Badajcie się kochani. Sama pójdę na szereg badań po tym wszystkim... Biedny nasz kochany Jacuś tyle, co on nam dał radości, śmiechu, dobrego humoru, to nikt nie dał. Tęsknimy za tobą" - napisała na InstaStories. Podczas Q&A, które celebrytka zorganizowała na Instagramie, wyjawiła, że Wójcik ostatnio dzwonił do jej mamy i skarżył się na złe samopoczucie.

Ostatnio jeszcze dzwonił do mojej mamy. Mówi "coś się źle czuję, ale nie idę do lekarza. Kupiłem nowe autko, teraz będę jeździł sobie". Żebym ja wiedziała... Zaprowadziłabym go za rękę tam... Ale nic nie powiedział

- wyznała celebrytka.

Stacja TTV pożegnała Jacka Wójcika. "Mistrz w czerpaniu radości"

Po śmierci Jacka Wójcika głos zabrała także stacja TTV, gdzie emitowany był format "Królowe życia". W poruszającym wpisie pożegnano bohatera jednego z najpopularniejszych programów stacji. "Mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia... Jacek Wójcik odszedł od nas 1.10. Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych" - napisali przedstawiciele telewizji, publikując czarno-białą fotografię zmarłego.