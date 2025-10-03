Robbie Williams zmaga się z poważnymi chorobami i zaburzeniami. "Jestem przerażony"

Robbie Williams był ostatnio gościem podcastu "I'm ADHD! No You're Not". W trakcie rozmowy muzyk przyznał, że zmaga się nie tylko z ADHD, ale też innymi poważnymi chorobami i schorzeniami, które przeszkadzają mu zarówno w życiu codziennym, jak i w koncertowaniu.

Robbie Williams twierdzi, że ma zespół Tourette'a. Lista pozostałych schorzeń jest długa

Muzyk w podcaście "I'm ADHD! No You're Not" przynał, że chciał zrozumieć, dlaczego czuje się "tak niekomfortowo w swojej skórze", zwłaszcza gdy opuszcza swój pokój. Postanowił więc sięgnąć po pomoc specjalistów. - Oficjalnie zdiagnozowano u mnie ADHD, depresję i agorafobię [lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni - red.], a posiadanie tak niesamowitej sławy jest dla mnie czymś odurzającym. Czuję się komfortowo tylko wtedy, kiedy jestem w swoim łóżku. Każde inne miejsce poza moim łóżkiem jest dla mnie miejscem niekomfortowym, co lekarze łączą z pewnymi cechami autyzmu - wyznał.

Na tym nie koniec, bo wykonawca takich hitów, jak: "Angels", "Let Me Entertain You", "She's the One" twierdzi, że cierpi ponadto na zespół Tourette'a, a więc zaburzenie neurologiczne, które zwykle charakteryzuje wykonywaniem nagłych, niekontrolowanych ruchów i dźwięków. Muzyk twierdzi, że nie ma tików, ale w jego głowie pojawiają się "natrętne myśli". - Ostatnio zdałem sobie sprawę, że mam zespół Tourette'a, tyle że nie objawia się on u mnie zewnętrznie. To natrętne myśli, które pojawiają się w mojej głowie. Pewnego dnia, idąc ulicą, zdałem sobie sprawę, że te natrętne myśli mieszczą się w spektrum zespołu Tourette'a. Po prostu ich nie manifestuję - usłyszeli słuchacze podcastu.

Robbie Williams o koncertowaniu. "Jestem przerażony"

Problemy ze zdrowiem psychicznym przeszkadzają muzykowi na scenie, w występach na żywo. Williams nie czuje się pewnie w tłumie, na otwartej przestani. - Mam bardzo skomplikowany stosunek do tras koncertowych i występów na żywo. Ludzie myślą, że powinienem być podekscytowany, widząc tak wiele osób okazujących mi miłość, ale w rzeczywistości jestem przerażony - powiedział w podcaście.

Po chwili padły kolejne gorzkie słowa. - Jestem olimpijczykiem w noszeniu masek, jestem mistrzem udawania i udało mi się osiągnąć coś, co działa na moją niekorzyść - wyglądam na pełnego brawury, zarozumiałego i zadowolonego z siebie, wykonuję wielkie gesty, co mi się opłaca, ponieważ umieszczają moją twarz na plakatach, a ludzie nadal kupują bilety [na koncerty - red.], ale tak naprawdę czuję się zupełnie odwrotnie - wyznał.

Warto przypomnieć, że gwiazdor już wcześniej mówił, że ma problemy ze zdrowiem psychicznym. W rozmowie z "The Times" twierdził, że ma "uzależniającą osobowość" i żartował, że "kolekcjonuje" diagnozy dotyczące zdrowia psychicznego. "Och, mam je wszystkie - dyspraksję [rozwojowe zaburzenie koordynacji ruchowej - red.], dysleksję, ADHD, neuroróżnorodność, dysmorfię ciała, nadmierną czujność..." - wyliczał i dodał również, że oceniono, że jest osobą wysoko wrażliwą ze zwiększoną reaktywnością emocjonalną oraz ma ponadstandardową wrażliwość na bodźce zewnętrzne i cierpi na zespół stresu pourazowego - PTSD.

