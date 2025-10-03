Andrzej Grabowski jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Choć gwiazdora zna niemal każdy w naszym kraju, dba on przy tym o swoją prywatność i rzadko w mediach mówi o tematach niezwiązanych z pracą zawodową. W niedawnym wywiadzie dla Gońca Grabowski postanowił jednak zrobić wyjątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Grabowski: "Kiepscy" to wcale nie jest niska jakość! Trudniej zagrać Ferdynanda Kiepskiego niż Gebelsa z "Pitbulla"

Andrzej Grabowski prawił o kobietach. "No co tu dużo gadać, najpierw uroda"

- Zawsze tak było, jest i będzie - zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet - że kiedy mężczyzna patrzy na kobietę, najpierw zauważa w niej urodę. No co tu dużo gadać, najpierw uroda. Po czym zaczyna się zastanawiać, jaka ta kobieta jest - odpowiedział Grabowski, zapytany o typ kobiety, która mu się podoba. - Są też kobiety, które są brzydkie, a są fascynujące! Trudno jest powiedzieć jednym zdaniem, jakie kobiety mnie fascynują - kontynuował aktor.

Mnie fascynują i kobiety piękne, i kobiety zgrabne, i kobiety mniej piękne, i mniej zgrabne, a za to bardzo mądre, inteligentne i błyskotliwe, które posiadają wiedzę znacznie większą ode mnie i to w każdej dziedzinie. Kobiety, które potrafią mnie zawstydzić, ze względu na mój brak wiedzy

- stwierdził dalej Grabowski, przyznając jednak, że zdarza mu się też być zainteresowanym "kobietami pięknymi i głupiutkimi". - Ale głupiutkie, nie głupie! To jest duża różnica. (...) Kobieta może być głupiutka, szczególnie jak to gra. Te są bardzo "niebezpieczne" - powiedział aktor, śmiejąc się.

Andrzej Grabowski przyznał się do romansu. "Bardzo to przeżyłem"

W tym samym wywiadzie Grabowski wyznał także, że w życiu "miał chyba tylko jeden zawrót głowy" - odnosząc się przy tym do romansu. - Skończył się tym, że ta kobieta powiedziała mi: "Andrzej, to jest bez sensu, co my robimy. Ty nigdy nie odejdziesz od żony. I co?". (...) Była mądra i powiedziała: "kończymy". Bardzo to przeżyłem, ale wiedziałem, że ma rację. Przyznałem się teraz, że żonę... To mocne wspomnienie - ujawnił aktor. Przypomnijmy, że artysta był dwukrotnie żonaty i również dwa razy się rozwodził. Obecnie Grabowski jest w związku z aktorką Aldoną Grochal.