Lipowska nie dostała zaproszenia na ślub Cichopek. Ma gorzkie przemyślenia

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski planują ślub. Do sieci trafiają kolejne informacje o kulisach uroczystości. Okazuje się, że wśród gości pary młodej zabraknie Teresy Lipowskiej. Aktorka zabrała głos i zdradziła, co myśli o tym, że zaproszenie na ślub serialowej wnuczki do niej nie dotarło.

REKLAMA

Zobacz wideo Miszczak o sytuacji Cichopek i Kurzajewskiego. "Życie ich nie oszczędziło prywatnie"

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spotykają się ze sobą już od dawna. Oficjalnie potwierdzili swój związek 7 października 2022 roku, a tok później ogłosili zaręczyny. Zakochani zamieszkali razem w domu, który chętnie pokazują w mediach społecznościowych, by reklamować kolejne elementy wyposażenia lokum. Od dawna w kuluarach mówi się, że para planuje ślub cywilny. Uroczystość podobno ma odbyć się 25 października i jak donosi informator Świata Gwiazd "najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo je wspierają" - czytamy.

Jak się jednak okazuje, wśród gości weselnych zabraknie Teresy Lipowskiej, która od 25 lat wciela się w postać Barbary Mostowiak w "M jak miłość". W tym samym serialu od 2000 roku gra Katarzyna Cichopek, która nazywała Lipowską serialową babcią. Lipowska zapytana przez "Fakt" powiedziała, że nie dostała zaproszenia na uroczystość. Gorzko przyznała, że i tak nie miałaby już sił, by pojawić się na ślubie.

Nie mam zaproszenia na ślub Kasi Cichopek, ale i tak bym nie poszła. Ja już nie mam siły, jako tako sobie radzę na planie serialu, jednak wyjście gdzieś daleko to już na pewno nie dla mnie, nie na moje siły. Ale życzę jej wszystkiego najlepszego

- wyznała. Jak widać aktorka nie ma żalu do Cichopek o to, że ta nie zaprosiła ją na ślub.

Na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ma zabraknąć syna celebrytki

Według "Super Expressu" podobno 16-letni syn Katarzyny Cichopek nie pojawi się na uroczystości. Jak donosi tabloid, Adam ma przebywać na wymianie uczniowskiej w Argentynie. "Kasia jest zasmucona. Chciałaby mieć tego dnia przy sobie oboje swoich dzieci. Ale przyjazd z Argentyny do Polski to wielka wyprawa. Podróż w jedną stronę potrafi trwać nawet 30 godzin, z męczącymi przesiadkami" - przekazał informator. Ponoć córka aktorki jest bardzo podekscytowana ślubem mamy. "Helenka bardzo się cieszy i szykuje na ślub mamy. Ona ma 12 lat. To dla niej wielka frajda. Adama niestety nie będzie" - czytamy.