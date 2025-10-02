Jacek Wójcik zmarł 1 października 2025 roku w wieku 56 lat. Informację o jego śmierci przekazała Dagmara Kaźmierska. "Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym świecie. Kochani, dziś odszedł Dżejk. Nie będzie was już bawił. Miejmy go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za niego. Dziękuję" - napisała na Instagramie uczestniczka show i wieloletnia przyjaciółka zmarłego. Teraz stacja TTV przekazała wieści dotyczące pogrzebu mężczyzny.

Jacek Wójcik nie żyje. TTV informuje o pogrzebie uczestnika "Królowych życia"

"Na prośbę rodziny informujemy, że ceremonia pogrzebowa nastąpi 4.10 o godzinie 10.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku" - napisano na profilu stacji TTV 2 października. Przedstawiciele telewizji upamiętnili wcześniej Wójcika w poruszającym poście. "Mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia... Jacek Wójcik odszedł od nas 1.10. Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych" - przekazało TTV, publikując czarno-białe zdjęcie zmarłego.

W komentarzach pod postem głos zabrali poruszeni internauci. "Taki był pozytywny... Śpij w spokoju, Jacuś", "Nieprawdopodobne... Niech spoczywa w pokoju", "Tak go lubiłam… moje wyrazy współczucia!", "Nie wierzę, taki fajny, pozytywnie zakręcony człowiek", "Rozwaliło mnie to na łopatki" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Edzia z "Królowych życia" żegna Jacka Wójcika. Jej słowa chwytają za serce

Wzruszający post w związku ze śmiercią przyjaciela opublikowała także Edyta Nowak-Nawara, znana w "Królowych życia" jako Edzia. Kobieta przyjaźniła się z Wójcikiem przez lata również poza kamerami. "Jak mogłeś mnie zostawić, tyle marzeń, nowe oferty i to granie wspólne spełniło ci się. Dlaczego, powiedz mi? Wracaj" - napisała celebrytka, udostępniając wspólne zdjęcia ze zmarłym. "Ostatnia nasza wspólna podróż. Tyle śmiechu, radości. Nie mogę uwierzyć. Kochany, zawsze w mym sercu" - dodała Edzia pod fotografią, gdy wspólnie z przyjacielem podróżowali samolotem. Dotychczasowo nie podano do publicznej wiadomości informacji o przyczynie śmierci Jacka Wójcika.