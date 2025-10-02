1 października media obiegła informacja o śmierci Jacka Wójcika - celebryty znanego z "Królowych życia" oraz przyjaciela Dagmary Kaźmierskiej. Celebrytka udostępniła smutny post, w których przekazała, że Wójcik zmarł w wieku 56 lat. Teraz głos w sprawie zabrała także stacja TTV, która odpowiadała za produkcję wspominanego programu.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner o ostatnich chwilach ojca. "Dopóki taty nie zabrał zakład pogrzebowy, cały czas było disco polo"

Jacek Wójcik nie żyje. Stacja TTV opublikowała chwytający za serce post

"Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym świecie. Kochani, dziś odszedł Dżejk. Nie będzie was już bawił. Miejmy go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za niego. Dziękuję" - napisała w instagramowym poście Kaźmierska, dodając do tego pamiątkowe zdjęcia i nagrania z przyjacielem. "Pomódlmy się za jego duszę. Dziękuję. Zabrali cię z gościny, Dżejk. Do zobaczenia" - dodała na InstaStories.

Stacja TTV również podzieliła się wpisem upamiętniającym Wójcika. "Mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia... Jacek Wójcik odszedł od nas 1.10. Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych" - napisali przedstawiciele telewizji, publikując czarno-białą fotografię zmarłego.

Fani nie mogą uwierzyć w odejście Jacka Wójcika. Wspominają go w komentarzach

Pod postem TTV, jak i wpisem Kaźmierskiej zaroiło się od komentarzy internautów. Fani są głęboko poruszeni informacją o jego śmierci. "Taki był pozytywny... Śpij w spokoju, Jacuś", "Nieprawdopodobne... Niech spoczywa w pokoju", "Tak go lubiłam … moje wyrazy współczucia!", "Nie wierzę, taki fajny, pozytywnie zakręcony człowiek", "Będziemy o tobie pamiętać", "Rozwaliło mnie to na łopatki" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów. Przyjaciela pożegnała także Edyta Nowak-Nawara, znana w "Królowych życia" jako Edzia. Kobieta udostępniła na Instagramie zdjęcia z Wójcikiem, dodając do nich wzruszające podpisy. "Jak mogłeś mnie zostawić, tyle marzeń, nowe oferty i to granie wspólne spełniło ci się. Dlaczego, powiedz mi? Wracaj" - przekazała celebrytka.