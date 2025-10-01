Nie żyje Jacek z 'Królowych życia'. 'Zabrali cię z gościny'

Jacek Wójcik przez lata brał udział w "Królowych życia". Popularny uczestnik programu był bliskim przyjacielem Dagmary Kaźmierskiej. Celebrytka w poście na Instagramie, który opublikowała 1 października, przekazała smutną informację. Jak się dowiadujemy z jej wpisu, mężczyzna nie żyje. Miał 55 lat.

Jacek z "Królowych życia" nie żyje. Poruszające słowa Dagmary Kaźmierskiej

Jacek i Dagmara tworzyli najpopularniejszy duet w programie "Królowe życia". Niedawno celebryta brał udział w show "Orzeł czy reszka", gdzie u jego boku pojawiła się była przyjaciółka Kaźmierskiej, Edyta Nowak-Nawara. 1 października na profilu Dagmary na Instagramie pojawił się smutny wpis, w którym poinformowała o odejściu Jacka. "Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym Świecie, Kochani. Dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił. Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za Niego. Dziękuję" - napisała w poście. "Kochani, dziś odszedł Dżejk. Pomódlmy się za jego duszę. Dziękuję. Zabrali cię z gościny, Dżejk. Do zobaczenia" - dodała celebrytka na InstaStories, publikując zdjęcie z przyjacielem. Jacka na Instagramie pożegnała również Edzia. "Żegnaj, przyjacielu" - napisała, publikując zdjęcie z Jackiem. Jak na razie nie wiadomo, co się stało. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.

Zmarł Jacek z "Królowych życia". Fani nie mogą uwierzyć w smutne wieści

Pod postem Kaźmierskiej pojawiła się fala komentarzy od fanów Jacka, którzy nie ukrywają, że wieść o jego odejściu jest dla nich szokująca. Wielu wspomina ostatni program z jego udziałem. "Co?! Niedawno był w programie "Orzeł czy reszka?". Wyrazy współczucia", "Matko tak go lubiłam … moje wyrazy współczucia!", "Przykro mi... trzymajcie się!", "Wielka strata", "Jednak to prawda. Tak mi przykro. Wyrazy współczucia", "Tak świetnie się Was razem oglądało. Wielka szkoda...", "Jejku, jaka wielka szkoda .. Taki pozytywny człowiek...", "Nie wierzę, taki fajny, pozytywnie zakręcony człowiek", "Będziemy o tobie pamiętać", "Wielka szkoda" - czytamy pod wpisem Dagmary.