Joanna Lazer długo starała się o dziecko i wraz z partnerem zdecydowali się na skorzystanie z procedury in vitro. Ostatecznie wokalistce udało się zajść w ciążę naturalnie. Niedawno poinformowała, że urodziła. Teraz podzieliła się poruszającymi przemyśleniami.

Ruda z Red Lips podkreśla, co jest dla niej sensem życia

28 września wokalistka opublikowała post na Instagramie, w którym poinformowała, że wraz z partnerem powitała na świecie syna. 1 października na jej profilu pojawił się filmik, na którym trzyma w objęciach syna i chodzi z nim po sali szpitalnej. "Co za paradoks… - im bardziej szukamy potwierdzenia własnej wartości w świecie, tym dalej od siebie uciekamy, goniąc za niewidzialnym celem..." - zauważa Ruda. "A potem przychodzi taki moment, że odkrywasz: wszystko, czego kiedykolwiek potrzebowałaś, było tak blisko" - dodaje, zadając fanom pytanie, czy znają to uczucie, czy też dalej tego poszukują. Na samym nagraniu Lazer umieściła napis: "Gdy w końcu czujesz, że to nie ściema, że jednak jesteś potrzebna, ważna, totalnie wystarczająca".

Ruda z Red Lips zdradziła imię syna

Choć wiele gwiazd nie od razu ujawnia, na jakie imię dla dziecka się zdecydowały, piosenkarka zespołu Red Lips postanowiła to wyjawić. Z postu, który pojawił się na profilu Rudej na Instagramie, dowiadujemy się, że syn otrzymał imię Gustaw. "Nasz cud. Nasz początek. Przyszedłeś na świat, a wraz z Twoim pierwszym oddechem zmieniło się wszystko. Czas zwolnił, świat ucichł, a w naszych sercach zagrała najpiękniejsza melodia, której nigdy wcześniej nie słyszałam..." - napisała wokalistka. "Nie byliśmy w tej chwili sami. Byli z nami ludzie, których dobroć i wsparcie pozostaną w naszej pamięci na zawsze!" - dodała. Następnie Lazer podziękowała personelowi szpitala, w którym urodziła syna. "Wdzięczność. To słowo, które dziś powtarzamy bez końca. Wdzięczność za ludzi. Za miłość. Za życie. Za cud. Witaj w domu, kochany Synu. Wciąż nie wierzę, mimo że właśnie trzymam w ramionach tego małego człowieka, na którego czekałam tak długo" - podsumowała.