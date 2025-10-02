Joanna Lazer długo starała się o dziecko i wraz z partnerem zdecydowali się na skorzystanie z procedury in vitro. Ostatecznie wokalistce udało się zajść w ciążę naturalnie. Niedawno poinformowała, że urodziła. Teraz podzieliła się poruszającymi przemyśleniami.
28 września wokalistka opublikowała post na Instagramie, w którym poinformowała, że wraz z partnerem powitała na świecie syna. 1 października na jej profilu pojawił się filmik, na którym trzyma w objęciach syna i chodzi z nim po sali szpitalnej. "Co za paradoks… - im bardziej szukamy potwierdzenia własnej wartości w świecie, tym dalej od siebie uciekamy, goniąc za niewidzialnym celem..." - zauważa Ruda. "A potem przychodzi taki moment, że odkrywasz: wszystko, czego kiedykolwiek potrzebowałaś, było tak blisko" - dodaje, zadając fanom pytanie, czy znają to uczucie, czy też dalej tego poszukują. Na samym nagraniu Lazer umieściła napis: "Gdy w końcu czujesz, że to nie ściema, że jednak jesteś potrzebna, ważna, totalnie wystarczająca".
Choć wiele gwiazd nie od razu ujawnia, na jakie imię dla dziecka się zdecydowały, piosenkarka zespołu Red Lips postanowiła to wyjawić. Z postu, który pojawił się na profilu Rudej na Instagramie, dowiadujemy się, że syn otrzymał imię Gustaw. "Nasz cud. Nasz początek. Przyszedłeś na świat, a wraz z Twoim pierwszym oddechem zmieniło się wszystko. Czas zwolnił, świat ucichł, a w naszych sercach zagrała najpiękniejsza melodia, której nigdy wcześniej nie słyszałam..." - napisała wokalistka. "Nie byliśmy w tej chwili sami. Byli z nami ludzie, których dobroć i wsparcie pozostaną w naszej pamięci na zawsze!" - dodała. Następnie Lazer podziękowała personelowi szpitala, w którym urodziła syna. "Wdzięczność. To słowo, które dziś powtarzamy bez końca. Wdzięczność za ludzi. Za miłość. Za życie. Za cud. Witaj w domu, kochany Synu. Wciąż nie wierzę, mimo że właśnie trzymam w ramionach tego małego człowieka, na którego czekałam tak długo" - podsumowała.
