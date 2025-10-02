Agata i Piotr Rubikowie od 2023 roku mieszkają w Miami, gdzie rozpoczęli zupełnie nowy etap. Para chętnie dzieli się wrażeniami, obserwacjami i doświadczeniami z życia na Florydzie. Tym razem Agata Rubik postanowiła wypowiedzieć się na temat kosztów utrzymania. Jedna z obserwatorek poprosiła ją, by porównała je z tymi w Warszawie.

Agata Rubik mówi wprost. Życie na Florydzie jest drogie

Rubik już jakiś czas temu sugerowała, że koszty życia w Miami nie są niskie. "Płaci się czynsz, my płacimy to raz na trzy miesiące, płaci się też co roku podatek, który jest znacznie większy niż w Polsce. (...) I tak z ciekawości: nas życie w naszym własnościowym mieszkaniu codziennie kosztuje 174 dolary [blisko 700 złotych - przyp.red.] po uwzględnieniu właśnie tych wszystkich opłat" - wyjawiła Agata Rubik na InstaStories.

Kosztowna jest również służba zdrowia. Na początku roku Agata Rubik wrzuciła obszerną relację ze szpitala. Celebrytka odwiedziła jedną z pobliskich klinik, gdzie zdecydowała się przeprowadzić badania kontrolne. Zapłaciła za nie 500 dolarów. Niezrażona dosyć wysoką ceną, miesiąc później postanowiła udać się na USG. Po zakończonym badaniu pokazała zdjęcie rachunku, jaki otrzymała. Z zamieszczonej fotografii wynikało, że musiała zapłacić ponad dwa tysiące złotych. Tym razem nie była z tego powodu zadowolona. "Te ceny za badania są tutaj totalnie od czapy" - pisała wówczas. Teraz jedna z obserwatorek poprosiła Rubik, by porównała życie w Miami z życiem w Warszawie. "Jest drożej niż w Warszawie, jest drożej niż w wielu innych miastach w USA. No ale jakoś mnie to nie dziwi..." - skwitowała.

Agata Rubik wyjawiła, jakie ma wykształcenie. Będziecie zaskoczeni

Sesje Q&A na instagramowym profilu Rubik są na porządku dziennym. Celebrytka stara się w ten sposób utrzymywać stały kontakt z obserwatorkami. Jakiś czas temu jedna z nich zapytała ją o wykształcenie. Rubik od razu odpisała. "Skończyłam dziennikarstwo i komunikację społeczną. Najpierw trzyletnie studia licencjackie we Wrocławiu, a potem dwuletnie, uzupełniające studia magisterskie w Warszawie i obroniłam się jako pierwsza na roku, kilka dni przed urodzeniem Helenki" - przyznała.