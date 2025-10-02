Katarzyna i Cezary Żak są dumnymi dziadkami kilkumiesięcznej wnuczki. Dziewczynka przyszła na świat w grudniu 2024 roku, o czym aktorska para poinformowała w mediach społecznościowych. Od tamtej pory pociecha stała się oczkiem w głowie dziadków. Żak postanowiła z tego powodu podzielić się na Instagramie szczerym wpisem, dotyczącym bycia babcią.
1 października na instagramowym profilu Żak pojawiła się seria zdjęć z wnuczką. Na fotografiach widzimy, jak gwiazda bawi się z dziewczynką zabawkami. W opisie aktorka zdecydowała się też podzielić refleksjami na temat bycia współczesną babcią. "Chciałabym raz na jakiś czas pokazywać tutaj, w mediach społecznościowych, że babcie w XXI wieku nie muszą już koniecznie robić na drutach, spędzać godzin w kuchni czy z uporem zakładać wnukom skarpetki" - napisała Żak, odnosząc się do często kojarzonych z "byciem babcią" czynności. "To wspaniałe zajęcia, które wielu babciom dają radość, ale dziś mamy dużo szersze możliwości i każda z nas może wybrać własną drogę i nie ma w tym nic złego" - dodała gwiazda.
Choć mój babciny staż nie trwa jeszcze długo, wierzę, że możemy łączyć wiele ról: być aktywne zawodowo, wskakiwać w dżinsy i szpilki, a jednocześnie z ogromną radością spędzać jakościowy czas z naszymi wnuczętami
- kontynuowała we wpisie aktorka, ujawniając niejako, jak sama zachowuje się na co dzień. "Bo bycie babcią to piękne dopełnienie życia!" - podsumowała Żak.
Pod postem aktorki prędko zaroiło się od komentarzy. Obserwatorzy nie kryli, że zgadzają się ze słowami Żak na temat bycia babcią w obecnych czasach. "Właśnie o to chodzi - babcie i dziadkowie mają kochać, być obecnymi, rozpieszczać po 'babcinemu' z toną mądrej, doświadczonej miłości, spełniać się w życiu tak, jak chcą", "Piękna babcia. Też mam nadzieję, że za kilka/kilkanaście lat zostanę taką fajną babcią. Na drutach robić nie umiem i nie zamierzam", "Zgadzam się z tym mądrym przekazem. Bycie babcią to cudowny dar", "Aż zazdroszczę takiej babci" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów internautów.
