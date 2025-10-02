Katarzyna i Cezary Żak są dumnymi dziadkami kilkumiesięcznej wnuczki. Dziewczynka przyszła na świat w grudniu 2024 roku, o czym aktorska para poinformowała w mediach społecznościowych. Od tamtej pory pociecha stała się oczkiem w głowie dziadków. Żak postanowiła z tego powodu podzielić się na Instagramie szczerym wpisem, dotyczącym bycia babcią.

Katarzyna Żak o byciu współczesną babcią. "Dziś mamy dużo szersze możliwości"

1 października na instagramowym profilu Żak pojawiła się seria zdjęć z wnuczką. Na fotografiach widzimy, jak gwiazda bawi się z dziewczynką zabawkami. W opisie aktorka zdecydowała się też podzielić refleksjami na temat bycia współczesną babcią. "Chciałabym raz na jakiś czas pokazywać tutaj, w mediach społecznościowych, że babcie w XXI wieku nie muszą już koniecznie robić na drutach, spędzać godzin w kuchni czy z uporem zakładać wnukom skarpetki" - napisała Żak, odnosząc się do często kojarzonych z "byciem babcią" czynności. "To wspaniałe zajęcia, które wielu babciom dają radość, ale dziś mamy dużo szersze możliwości i każda z nas może wybrać własną drogę i nie ma w tym nic złego" - dodała gwiazda.

Choć mój babciny staż nie trwa jeszcze długo, wierzę, że możemy łączyć wiele ról: być aktywne zawodowo, wskakiwać w dżinsy i szpilki, a jednocześnie z ogromną radością spędzać jakościowy czas z naszymi wnuczętami

- kontynuowała we wpisie aktorka, ujawniając niejako, jak sama zachowuje się na co dzień. "Bo bycie babcią to piękne dopełnienie życia!" - podsumowała Żak.

Internauci są zgodni. Tak zareagowali na słowa Katarzyny Żak

Pod postem aktorki prędko zaroiło się od komentarzy. Obserwatorzy nie kryli, że zgadzają się ze słowami Żak na temat bycia babcią w obecnych czasach. "Właśnie o to chodzi - babcie i dziadkowie mają kochać, być obecnymi, rozpieszczać po 'babcinemu' z toną mądrej, doświadczonej miłości, spełniać się w życiu tak, jak chcą", "Piękna babcia. Też mam nadzieję, że za kilka/kilkanaście lat zostanę taką fajną babcią. Na drutach robić nie umiem i nie zamierzam", "Zgadzam się z tym mądrym przekazem. Bycie babcią to cudowny dar", "Aż zazdroszczę takiej babci" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów internautów.