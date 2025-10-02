Na początku kwietnia Eric Dane, aktor znany m.in. z "Chirurgów" i "Euforii", ogłosił, że zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne (ALS). To poważna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, w wyniku której dochodzi do trwałego uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego neuronu ruchowego. W połowie września na jego profilu na Instagramie pojawiło się przejmujące nagranie. - Jedna ręka jest sprawna. Moja lewa strona działa. Prawa strona, która jest moją dominującą stroną, całkowicie przestała działać. Lewa ręka odmawia posłuszeństwa. Czuję, że za kilka, może kilkanaście miesięcy nie będę już miał czucia w lewej - wyznał. Do mediów właśnie trafiło nowe zdjęcie, które wstrząsnęło fanami aktora.

Eric Dane porusza się na wózku. Choroba postępuje niezwykle szybko

Aktor był widziany ostatnio na lotnisku w Waszyngtonie. Na upublicznionej przez "Daily Mail" fotografii widać, że Dane porusza się na wózku inwalidzkim. Jeden z fotoreporterów zapytał go, co chciałby powiedzieć swoim zaniepokojonym fanom. - Nie przestawaj wierzyć, człowieku - odparł. Mimo postępującej choroby 52-latek stara się zachować pogodę ducha. "Chce cieszyć się tym, co ma teraz, bo całym sercem wie, że jutro nie jest pewne. Pragnie żyć i nie chce, żeby ludzie go opłakiwali lub martwili się o niego, gdy zmaga się z tą okrutną chorobą. Chce po prostu, żeby ludzie w jego życiu byli obecni i tak szczęśliwi, jak to tylko możliwe. Zależy mu, by zawsze otaczać się pozytywną energią - to właśnie jest dziś jego największą siłą" - przekazało źródło tabloidu.

Eric Dane opowiedział o pierwszych objawach. Tak się zaczęło

Kilka miesięcy temu aktor wystąpił w programie "Good Morning America". Tam otworzył się na temat początków swojej choroby. Dane zdradził, że pierwsze symptomy nie wydawały się alarmujące. Najpierw zaczął odczuwać lekki niedowład w prawej ręce. Sprawę zbagatelizował, sądząc, że to jedynie efekt przemęczenia. Objawy zaczęły się jednak nasilać. Aktor udał się do specjalisty, ale właściwa diagnoza została postawiona dopiero po dziewięciu miesiącach. W tym czasie niedowład ogarnął całą prawą rękę.