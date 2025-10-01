Kamila Kamińska i Michał Meyer od lat są w związku. W 2022 roku się zaręczyli. Zakochani doczekali się już razem córki Jaśminy, która przyszła na świat w 2021 roku. Teraz aktorzy czekają na drugą pociechę, a Kamińska chętnie prezentuje w social mediach ciążowe krągłości. To ujęcie na zakończenie lata zachwyciło fanów gwiazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo El Dursi czuje presję, aby wrócić do formy sprzed ciąży? Co z "Hotelem Paradise"?

Kamila Kamińska chętnie pozuje z ciążowym brzuchem. To zdjęcie zachwyciło fanów

W czerwcu tego roku zakochani przekazali, że oczekują na przyjście na świat drugiego dziecka. Dodali wspólne zdjęcie wraz z córką, na którym widać już zaokrąglony brzuch aktorki. "Czworo z nas" - podpisano ujęcie na Instagramie. Co jakiś czas na profilu Kamińskiej pojawiają się fotografie, na których można dostrzec jej ciążowe krągłości. Można zobaczyć, że już niedługo aktorka urodzi drugą pociechę. Wraz z końcem lata gwiazda postanowiła opublikować zdjęcie, na którym pozuje z odsłoniętym brzuchem. "Koniec lata ląduje powoli. Jak słońce zachodzące, które daje się złapać, bo i tak wie, że kiedyś ucieknie i wróci. Daje się cieszyć sobą. Palącym mrozem poranka roztapiającym kordonki szronu na sercach po nocy niepewnej przespanej nieprzespanej przekręconej wyturlanej" - napisała Kamińska. "Co nas czeka, Brzuchu? Zmiana pewna jak wschody i zachody. Jeszcze troszkę. Jeszcze ucz się jeść słońce" - skwitowała wpis. Fani nie kryli zachwytu ujęciem, a pod postem pojawiła się masa komentarzy z emotką serduszka. "Piękna ja zawsze", "Uroczo", "Wspaniale wyglądasz!" - pisali obserwatorzy.

Kamila Kamińska poznała Michała Meyera na planie serialu

Kamińska i Meyer spotkali się w 2019 roku na planie serialu "Zakochani po uszy", gdzie grali burzliwą parę. "Jechaliśmy pierwszy raz na próby i przymiarki do Krakowa. Pamiętam, że Kama zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Coś nieokreślonego, czułem, że jakąś ważną rolę odegra w moim życiu" - mówił aktor w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Gdy się poznali, aktorka zaręczona była ze starszym od niej o 12 lat reżyserem Łukaszem Palkowskim, z którym również pracowała przy różnych produkcjach. Narzeczeni nie mieli jednak wyznaczonej daty ślubu. Informacja o ich rozstaniu pojawiła się w mediach w 2020 roku.