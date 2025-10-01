18 września media przekazały smutną wiadomość o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego, Edyty Rynkowskiej. Ukochana wokalisty miała 52 lata. Kilka dni później, bo 27 września, odbył się pogrzeb. Ryszard Rynkowski pożegnał żonę, ale to nie koniec trudnych chwil. Okazuje się, że wróciła do niego sprawa wypadku, który miał spowodować pod wpływem alkoholu 14 czerwca.

Ryszard Rynkowski z zarzutami. Adwokat zabrał głos

We wtorek, 30 września, Ryszard Rynkowski usłyszał akt oskarżenia. "Został oskarżony o czyn z artykułu 178a. Kodeks karny przewiduje za to karę do trzech lat pozbawienia wolności" - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" prok. Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Z kolei Plejadzie prok. Ruta przekazał dodatkowe wieści w tej sprawie. "Opinia toksykologiczna, którą zlecił prokurator, została uzyskana. Badanie retrospektywne wykazało, iż w chwili zdarzenia kierujący samochodem pan Ryszard R. znajdował się w stanie nietrzeźwości" - ujawnił. Rynkowski może stracić prawo jazdy na 15 lat. Do tego może dojść wpłata na rzecz funduszu penitencjarnego (od pięciu do 60 tysięcy złotych). Co ciekawe, według nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" prokuratorzy nie wykluczają, iż w związku z traumą po utracie żony Rynkowski "dogada się" z prokuraturą i dobrowolnie podda się karze.

Teraz w tej sprawie głos zabrał adwokat Ryszarda Rynkowskiego, mec. Adam Kozioziembski. Okazuje się, że na razie Ryszard Rynkowski nie rozmawiał na temat dobrowolnego poddania się karze. - Nasze stanowisko się nie zmieniło. Żadnych nowych wyjaśnień nie było do tej pory. Będziemy składali kolejne wyjaśnienia w terminie rozprawy - stwierdził w rozmowie z "Faktem". Dodał także, że rzeczywiście jego klient może stracić możliwość prowadzenia pojazdów. - Przepis mówi o zakazie od trzech do 15 lat, w związku z tym taka możliwość istnieje, ale to jest w gestii sądu, jak długi ten okres zakazu będzie - stwierdził mecenas.

Ryszard Rynkowski musiał złożyć zeznania po śmierci żony. Ujawniono szczegóły

Ryszard Rynkowski miał ostatnio do czynienia z prokuraturą wiele razy. Musiał bowiem złożyć zeznania w sprawie śmierci swojej żony. Doszło do tego 23 września. Wokalista został przesłuchany jako świadek. Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu w rozmowie z Plejadą ujawnił, jakie tematy poruszono podczas przesłuchania Ryszarda Rynkowskiego. - Uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy przesłuchał świadka Ryszarda R. Świadek opisał stan zdrowia żony Magdaleny R. na przestrzeni ostatniego czasu, a także okoliczności ujawnienia jej zwłok - przekazał prokurator. Jak już wiadomo, w sprawie toczy się śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Okazało się, że Rynkowski ma w nim status osoby pokrzywdzonej. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.