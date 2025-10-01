Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

George Clooney rezygnuje z grania! Ma teraz zupełnie inne plany
Wszystko wskazuje na to, że George Clooney zamierza skończyć swoją karierę. Podczas promocji najnowszego filmu "Jay Kelly" hollywoodzki aktor wyznał, na czym teraz zamierza się skupić.
George Clooney zamierza poświęcić więcej czasu rodzinie
George Clooney zamierza poświęcić więcej czasu rodzinie. Fot. XNY/STAR MAX/IPx/EN

George Clooney to jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie i laureat Oscarów za produkcję filmu "Operacja Argo", a także drugoplanową rolę w filmie "Syriana". W 2014 roku filmowy amant poślubił prawniczkę brytyjsko-libańskiego pochodzenia Amal, a w trzy lata później na świat przyszły dzieci pary, Ella i Alexander. Teraz okazuje się, że aktor chce zrezygnować z dalszej kariery i poświęcić im więcej czasu.

Zobacz wideo Socha o powrocie dzieci do szkoły. Ile zapłaciła za wyprawkę?

Clooney rezygnuje z aktorstwa. "Wszystko z czasem musi zmierzyć ku końcowi"

64-letni gwiazdor kina promuje właśnie swój najnowszy film "Jay Kelly". Przy tej okazji pojawił się na New York Film Festival. Podczas jednego z wywiadów Clooney stwierdził, że nie goni już za zawodowymi sukcesami. Zamierza teraz więcej czasu spędzać w domu z dziećmi. - Już nie gonię tak za sukcesami. Moją karierę rozwijałem na wiele sposobów. W pewnym sensie wszystko z czasem musi zmierzyć ku końcowi, więc mogę teraz spędzać więcej czasu w domu z dziećmi i to jest fajne. Jestem jeszcze na tyle młody, że mogę z nimi biegać. To szybko mija. Teraz mogę to robić, więc świetnie się bawię - powiedział George Clooney w rozmowie z Fox's Extra. 

George Clooney chce teraz poświęcić czas rodzinie

George Clooney w innym wywiadzie wspomniał o tym, że nie chce być pochłonięty pracą i tym samym przegapić ważnych momentów z życia swoich dzieci. Zauważył, że takie sytuacje dotyczą wielu branż i nie są tylko specyfiką show-biznesu. - To z pewnością nie jest wyłącznie doświadczenie z show-biznesem. (...) Prawdopodobnie prowadzicie podobne rozmowy, a w niemal każdej branży odbywają się one w następujący sposób: "Chciałbym nie przegapić tego, co robiły moje dzieci, kiedy ja pracowałem" - powiedział aktor w rozmowie z "Daily Mail". Warto dodać, że przez długie lata kariery w Hollywood Clooney uchodził za zatwardziałego kawalera, który w wywiadach zaznaczał, że nie ma zamiaru się ustatkować i spłodzić potomstwa. Teraz wszystko wskazuje na to, że ojcostwo pochłonęło go bez reszty i to właśnie rodzina stała się dla niego priorytetem. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 "Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą"

Quiz: Taylor Swift czy Wisława Szymborska? Rozpoznasz autorkę po fragmencie utworu? Daj się zaskoczyć!
Popularne