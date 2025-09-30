Pogrzeb Claudii Cardinale. Wśród tłumów znane twarze

We wtorek, 30 września w paryskim kościele Saint-Roch odbył się pogrzeb Claudii Cardinale - jednej z największych ikon włoskiego kina. Aktorka, nazywana często "skarbem włoskiej kinematografii", zmarła niespełna tydzień wcześniej, 23 września, w wieku 87 lat. Odeszła w swoim domu w Nemours, niedaleko Paryża.

Pożegnanie Claudii Cardinale. Paryż oddał hołd legendzie kina

Wśród osób, które przyszły pożegnać Claudię Cardinale, znaleźli się jej bliscy i przedstawiciele świata kultury oraz polityki. Obecna była jej córka, Claudia Squitieri, a także francuski aktor Patrick Prejean. Na uroczystości pojawiła się również prezydent regionu Île-de-France, Valérie Pécresse, oraz znana francuska aktorka Catherine Jacob. Nie zabrakło również fanów, którzy przynieśli portrety gwiazdy i wspominali jej wielkie role.

Claudia Cardinale zagrała w ponad 175 filmach, w tym w takich produkcjach jak "Lampart" Luchino Viscontiego czy "Osiem i pół" Federico Felliniego. Obok Sophii Loren i Giny Lollobrigidy była uznawana za jedną z najważniejszych postaci włoskiego kina. Artystka zdobyła wiele prestiżowych nagród, m.in. pięć statuetek Davida di Donatello oraz Honorowego Złotego Niedźwiedzia na Berlinale w 2002 roku - za całokształt twórczości. Była też znana ze swojej zasady, by nigdy nie występować w scenach rozbieranych, czym zaskarbiła sobie szacunek zarówno w branży, jak i wśród publiczności.

Claudia Cardinale przez lata skrywała tajemnicę

Jeszcze jako nastolatka Claudia Cardinale związała się ze starszym mężczyzną. Związek okazał się przemocowy. Szansą na ucieczkę okazał się konkurs piękności, który wygrała jako 19-latka. W nagrodzie pojechała na festiwal filmowy w Wenecji, gdzie dostrzegli ją ludzie z branży filmowej. Początki nie były łatwe i na chwilę zdecydowała się przerwać karierę. Wtedy okazało się, że jest w ciąży. Bała się, że to przekreśli jej szanse w zawodzie, ponieważ kontrakty, które podpisywała, zabraniały m.in. przybierania na wadze czy posiadania dzieci. Pomoc przyszła ze strony producenta Franco Cristaldiego, który zakochał się w Claudii i wymyślił sposób, jak ukryć jej macierzyństwo. Gdy urodziła syna Patrizia, oddała go pod opiekę swoim rodzicom, a sama oficjalnie podawała się za jego siostrę.