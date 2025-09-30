Pogrzeb Claudii Cardinale. Wśród tłumów znane twarze

We wtorek, 30 września w paryskim kościele Saint-Roch odbył się pogrzeb Claudii Cardinale - jednej z największych ikon włoskiego kina. Aktorka, nazywana często "skarbem włoskiej kinematografii", zmarła niespełna tydzień wcześniej, 23 września, w wieku 87 lat. Odeszła w swoim domu w Nemours, niedaleko Paryża.
Wśród osób, które przyszły pożegnać Claudię Cardinale, znaleźli się jej bliscy i przedstawiciele świata kultury oraz polityki. Obecna była jej córka, Claudia Squitieri, a także francuski aktor Patrick Prejean. Na uroczystości pojawiła się również prezydent regionu Île-de-France, Valérie Pécresse, oraz znana francuska aktorka Catherine Jacob. Nie zabrakło również fanów, którzy przynieśli portrety gwiazdy i wspominali jej wielkie role.
Claudia Cardinale zagrała w ponad 175 filmach, w tym w takich produkcjach jak "Lampart" Luchino Viscontiego czy "Osiem i pół" Federico Felliniego. Obok Sophii Loren i Giny Lollobrigidy była uznawana za jedną z najważniejszych postaci włoskiego kina. Artystka zdobyła wiele prestiżowych nagród, m.in. pięć statuetek Davida di Donatello oraz Honorowego Złotego Niedźwiedzia na Berlinale w 2002 roku - za całokształt twórczości. Była też znana ze swojej zasady, by nigdy nie występować w scenach rozbieranych, czym zaskarbiła sobie szacunek zarówno w branży, jak i wśród publiczności.
Jeszcze jako nastolatka Claudia Cardinale związała się ze starszym mężczyzną. Związek okazał się przemocowy. Szansą na ucieczkę okazał się konkurs piękności, który wygrała jako 19-latka. W nagrodę pojechała na festiwal filmowy w Wenecji, gdzie dostrzegli ją ludzie z branży filmowej. Początki nie były łatwe i na chwilę zdecydowała się przerwać karierę. Wtedy okazało się, że jest w ciąży. Bała się, że to przekreśli jej szanse w zawodzie, ponieważ kontrakty, które podpisywała, zabraniały m.in. przybierania na wadze czy posiadania dzieci. Pomoc przyszła ze strony producenta Franco Cristaldiego, który zakochał się w Claudii i wymyślił sposób, jak ukryć jej macierzyństwo. Gdy urodziła syna Patrizia, oddała go pod opiekę swoim rodzicom, a sama oficjalnie podawała się za jego siostrę. Co działo się potem? Całość przeczytasz TUTAJ.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!