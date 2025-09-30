Niebywałe, kogo w Paryżu spotkała Wieniawa. Dodała wspólne zdjęcie, ale spójrzcie na podpis

Pod koniec września zaczął się Paris Fashion Week. Do stolicy Francji wyleciała także Julia Wieniawa, która jest jedną z ambasadorek marki L'Oreal Paris. Młoda wokalistka już kolejny raz otrzymała zaproszenie na to prestiżowe wydarzenie, gdzie pojawiła się obok światowej sławy modelek. Przed wyjściem na wybieg Wieniawa oddała się w ręce makijażystów, którzy stworzyli srebrny, połyskujący look inspirowany jej najnowszym albumem "Światłocienie". Jak celebrytka poradziła sobie na wybiegu? Więcej przeczytasz tutaj. Podczas wydarzenia Wieniawa miała okazję spędzić trochę czasu z innymi gwiazdami. Już wcześniej pisaliśmy o zdjęciach wokalistki z Grażyną Torbicką i Heidi Klum. Tym razem Wieniawa wpadła na jedną z sióstr Kardashian.

Julia Wieniawa na pokazie w Paryżu. Spotkała światowe gwiazdy mody

Julia Wieniawa już w ubiegłym roku wzięła udział w pokazie Le Défilé marki L'Oreal Paris, który odbywał się w ramach tygodnia mody. "To jest taka piękna niespodzianka i wyróżnienie. Czuję się mega doceniona. Sami rozumiecie, że ekscytacja sięga zenitu" - relacjonowała na Instagramie. Na pokazie obecne były także m.in. Eva Longoria, Kendall Jenner i Cara Delevingne. Wieniawa nie ukrywała, że bardzo się stresowała. "Nie wiem, jak to zrobię z moim metr dwadzieścia w kapeluszu, ale jakoś sobie poradzimy" - relacjonowała w sieci, ale jej obawy okazały się zupełnie niepotrzebne, bo zachwyciła na wybiegu. W tym roku pokaz L'Oreal Paris był jednym z najważniejszych wydarzeń Tygodnia Mody. Na wybiegu 29 września pojawiły się takie gwiazdy jak m.in. Gilian Anderson, Heidi Klum, Eva Longoria, Jane Fonda i Kendall Jenner. Julia Wieniawa właśnie opublikowała na Instagramie zdjęcia z wydarzenia i miała okazję spędzić chwilę z Kendall Jenner, która jest jedną z najpopularniejszych modelek na świecie.

Dziękuję L'Oreal Paris za kolejną niezapomnianą noc. Jestem szczerze zaszczycona, że mogłam być częścią tej pięknej celebracji kobiet i urody. Nadal nie mogę się z tego otrząsnąć. Uszczypnijcie mnie

- napisała na Instagramie.

Ewa Minge zachwycona sukcesami Julii Wieniawy. "Polski akcent na światowych wybiegach jest znaczący"

Ubiegłorocznym debiutem Julii Wieniawy na pokazie mody w Paryżu zachwycała się Ewa Minge. W rozmowie z Plotkiem mówiła o wielkim sukcesie celebrytki. "Każdy polski akcent na światowych wybiegach jest znaczący. Dzięki kolejnym osobom, które pokazują nasz kraj od strony sukcesu, jesteśmy postrzegani jako silny, ciekawy, warty zainteresowania i inwestycji naród. Jako Polacy lubimy deprecjonować takie sytuacje, umniejszać im, ale uważam, że to bardzo duży sukces i Julia doskonale sobie poradziła" - powiedziała nam gwiazda. "Kto wie, może dzięki temu pojawieniu się w światowych mediach jej kariera nie tylko twarzy marki, która ja zaprosiła, ale także aktorki nabierze rozpędu i podbije światowe kino, czego z całego serca jej życzę" - podsumowała Minge.