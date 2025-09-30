Nie jest tajemnicą, że Ewelina Lisowska dzieli swoje życie między Polskę i Włochy. - Mój chłopak jest pół Polakiem, pół Włochem. Teraz pracuje niedaleko Turynu. Mamy tu dom, dlatego spędzam dużo czasu we Włoszech - opowiadała na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Teraz wokalistka wyjawiła, czy chciałaby wyprowadzić się z Polski.

Ewelina Lisowska o wadach życia we Włoszech. Jest ich sporo. "Nie wyobrażam sobie..."

W nowym wywiadzie dla Plejady Ewelina Lisowska opowiedziała o wadach życia we Włoszech. - Powiedziałabym, że we Włoszech wszystko się dzieje w takim slow motion [zwolnionym tempie - przyp.red.], czego ja bardzo nie lubię, bo jestem energiczną osobą, która musi zrobić coś tu i teraz, a tam na wszystko trzeba czekać. To mi się nie podoba. Zdecydowanie sjesta nie jest w moim stylu. Chyba nie odnalazłabym się tak na dłuższą metę we Włoszech - powiedziała. Piosenkarka nie planuje przeprowadzać się na stałe do Włoch. - Bardzo lubię Polskę i cenię sobie, jak się tutaj żyje, jacy są tutaj ludzie, że są tacy pracowici, że rzeczywiście jest tutaj sporo możliwości. We Włoszech tego nie ma. Może nam się wydaje, że gdzieś za granicą jest lepiej, ale ja uważam, że w Polsce jest naprawdę bardzo dobrze i lubię tu mieszkać. Nie wyobrażam sobie wyprowadzki z tego kraju - dodała w wywiadzie.

Ewelina Lisowska o partnerze. Dlaczego nie pokazuje go w mediach społecznościowych?

Wokalistka chroni prywatność swojego partnera. W trakcie rozmowy opowiedziała o tym, dlaczego nie publikuje jego wizerunku w mediach społecznościowych. - Zawsze byłam taką osobą, która niekoniecznie dzieliła się wieloma informacjami z życia, więc mi to bardzo pasuje - powiedziała Ewelina Lisowska. Wokalistka ceni chwile z dala od blasku fleszy i show-biznesu. - Nie mieszkam w Warszawie, prowadzę styl życia dość podmiejski. Bardzo mi to odpowiada i cieszę się, że mogę być poniekąd anonimowa, w dresie i nikt nie zwraca na mnie uwagi — mogę żyć jak zwyczajny człowiek - dodała Ewelina Lisowska w wywiadzie z portalem.