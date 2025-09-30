Zygmunt Biernat spełniał się między innymi jako aktor filmowy i teatralny. Pochodził z Katowic. Wiemy, że ukończył tamtejsze Liceum Technik Plastycznych i co ciekawe, został zawodowym aktorem dopiero w wieku 41 lat. Wtedy podjął się egzaminu eksternistycznego w Warszawie. Informację o jego śmierci przekazał Teatr Zagłębia w Sosnowcu. Mężczyzna miał 90 lat.

Zygmunt Biernat wspominany przez znany teatr. Przygnębiający komunikat

29 września mogliśmy zapoznać się z pożegnalnym wpisem. "Z głębokim żalem informujemy, że zmarł były wieloletni aktor naszego teatru Zygmunt Biernat" - czytamy w poście na Facebooku. "Zygmunt Biernat to aktor teatralny, znany również z produkcji filmowych. Występował m.in. w Teatrze Nowym w Zabrzu oraz w katowickim Śląskim Teatrze Lalki i Aktora Ateneum. Z Teatrem Zagłębia związany był w latach 1972-1995. Oprócz wielu znakomitych ról teatralnych zagrał w takich filmach jak "Sól ziemi czarnej", "Perła w koronie", "Angelus" czy serialu "Blisko, coraz bliżej". Zygmunt Biernat miał 90 lat" - dowiadujemy się. Przekazano następnie kondolencje i poinformowano widzów o dacie ostatniego pożegnania. "Rodzinie i najbliższym zmarłego w imieniu Dyrekcji i Pracowników Teatru Zagłębia składamy najszczersze wyrazy współczucia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 października w Katowicach" - czytamy. W komentarzach nie brakuje współczucia widzów. "Nasz Zylek, wyrazy współczucia dla całej rodziny" - tak brzmi jeden z nich.

Zygmunt Biernat i ostatnia produkcja z jego udziałem. Pamiętacie tę etiudę?

Duża część fanów aktora zapamiętała go jednak jako gwiazdora telewizyjnego. Po raz ostatni pojawił się na ekranie w 2010 roku, a to za sprawą etiudy szkolnej "Matko Bosko!". Biernat wcielił się w postać Jerzego. Sama produkcja opowiada o trudnej sytuacji Anieli i jej męża, który jest uzależniony od hazardu. Mężczyzna przegrywa obraz Matki Boskiej wskutek gry w kasynie, nad czym bardzo ubolewa jego żona. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i stara się odzyskać cenne arcydzieło.