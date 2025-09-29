Powrót na stronę główną
Wieniawa podbija Paris Fashion Week. Patrzymy na nią w mini i Torbicką w bieli
Julia Wieniawa po raz kolejny pokazała się na tygodniu mody w roli modelki. Jak jej wyszło i co miała no sobie? Zaraz się przekonacie!
Julia Wieniawa
YT L'Oréal Paris Deutschland

Julia Wieniawa aktywnie relacjonowała wyjazd na Paris Fashion Week na Instagramie. Pokazała zdjęcia ze światowymi modelkami oraz polską brygadą, która również otrzymała zaproszenie na to prestiżowe wydarzenie. Wokalistka oddała się w ręce makijażystów i stylistów fryzur przed pójściem w pokazie. Co ciekawe, jej wieczorny look był inspirowany najnowszym albumem "Światłocienie".

Zobacz wideo Kożuchowska widziała gwiazdę w Wieniawie od dawna

Julia Wieniawa błyszczy na wybiegu. Ona i Torbicka rozbiły bank

Od rana przymiarki, poprawki i próby na wybiegu - wszystko po to, aby wieczorne show przebiegło perfekcyjnie. Nim Wieniawa pokazała się nam na pokazie, zapozowała z wieloma znanymi osobami. Pokazała się z Grażyną Torbicką oraz Heidi Klum, dla której pokazy mody są codziennością. Jak nasza gwiazda poradziła sobie na wybiegu? Tuż przed nią pojawiła się Torbicka, promienna i uśmiechnięta w białej kreacji. Wieniawa wkroczyła na wybieg z dużą pewnością siebie, w srebrzystej mini, która mieniła się w światłach reflektorów. Miała do tego wycięte plecy, a w ręku wachlarz, który widzieliśmy już na próbie. Wokalistka wystąpiła ponadto w pofalowanych włosach oraz srebrnym makijażu. Jak wam się podobały nasze ambasadorki marki L’Oréal Paris? Zdjęcia znajdziecie w galerii. 

Julia Wieniawa wywarła duże wrażenie na Ewie Minge. Tak skomentowała debiut Wieniawy

W ubiegłym roku zapytaliśmy się Ewy Minge, co sądzi o pokazie z udziałem Wieniawy. Projektantka wyraziła poparcie i podziw. "Każdy polski akcent na światowych wybiegach jest znaczący. Dzięki kolejnym osobom, które pokazują nasz kraj od strony sukcesu, jesteśmy postrzegani jako silny, ciekawy, warty zainteresowania i inwestycji naród. Jako Polacy lubimy deprecjonować takie sytuacje, umniejszać im, ale uważam, że to bardzo duży sukces i Julia doskonale sobie poradziła" - przekazała nam gwiazda. "Kto wie, może dzięki temu pojawieniu się w światowych mediach jej kariera nie tylko twarzy marki, która ja zaprosiła, ale także aktorki nabierze rozpędu i podbije światowe kino, czego z całego serca jej życzę" - dodała pasjonatka mody. 

