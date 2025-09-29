Julia Wieniawa aktywnie relacjonowała wyjazd na Paris Fashion Week na Instagramie. Pokazała zdjęcia ze światowymi modelkami oraz polską brygadą, która również otrzymała zaproszenie na to prestiżowe wydarzenie. Wokalistka oddała się w ręce makijażystów i stylistów fryzur przed pójściem w pokazie. Co ciekawe, jej wieczorny look był inspirowany najnowszym albumem "Światłocienie".

Julia Wieniawa błyszczy na wybiegu. Ona i Torbicka rozbiły bank

Od rana przymiarki, poprawki i próby na wybiegu - wszystko po to, aby wieczorne show przebiegło perfekcyjnie. Nim Wieniawa pokazała się nam na pokazie, zapozowała z wieloma znanymi osobami. Pokazała się z Grażyną Torbicką oraz Heidi Klum, dla której pokazy mody są codziennością. Jak nasza gwiazda poradziła sobie na wybiegu? Tuż przed nią pojawiła się Torbicka, promienna i uśmiechnięta w białej kreacji. Wieniawa wkroczyła na wybieg z dużą pewnością siebie, w srebrzystej mini, która mieniła się w światłach reflektorów. Miała do tego wycięte plecy, a w ręku wachlarz, który widzieliśmy już na próbie. Wokalistka wystąpiła ponadto w pofalowanych włosach oraz srebrnym makijażu. Jak wam się podobały nasze ambasadorki marki L’Oréal Paris? Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Julia Wieniawa wywarła duże wrażenie na Ewie Minge. Tak skomentowała debiut Wieniawy

W ubiegłym roku zapytaliśmy się Ewy Minge, co sądzi o pokazie z udziałem Wieniawy. Projektantka wyraziła poparcie i podziw. "Każdy polski akcent na światowych wybiegach jest znaczący. Dzięki kolejnym osobom, które pokazują nasz kraj od strony sukcesu, jesteśmy postrzegani jako silny, ciekawy, warty zainteresowania i inwestycji naród. Jako Polacy lubimy deprecjonować takie sytuacje, umniejszać im, ale uważam, że to bardzo duży sukces i Julia doskonale sobie poradziła" - przekazała nam gwiazda. "Kto wie, może dzięki temu pojawieniu się w światowych mediach jej kariera nie tylko twarzy marki, która ja zaprosiła, ale także aktorki nabierze rozpędu i podbije światowe kino, czego z całego serca jej życzę" - dodała pasjonatka mody.