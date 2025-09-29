Marta Nawrocka podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkała się z Polkami mieszkającymi na Brooklynie. Na zakończenie wydarzenia każda z uczestniczek otrzymała elegancki upominek. Przez kilka dni zawartość paczek pozostawała tajemnicą. Zmieniło się to, gdy jedna z kobiet postanowiła pokazać, co było w środku.

Marta Nawrocka podarowała Polce prezent. Mieszkanka Brooklynu wyjawiła, co otrzymała od pierwszej damy

Spotkanie z przedstawicielkami Polonii odbyło się w Nowym Jorku i zgromadziło około 40 kobiet. Marta Nawrocka przygotowała dla każdej z uczestniczek pamiątkowy prezent - elegancko zapakowaną torbę z napisem "Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej". Wiele osób zastanawiało się, co kryją stylowe białe torby. Jedna z uczestniczek spotkania w końcu zdecydowała się pokazać zawartość paczki. Na swoim profilu na TikToku opublikowała krótkie nagranie, w którym zaprezentowała, co znalazło się w środku.

Okazało się, że prezentem była porcelanowa filiżanka z podstawką, ozdobiona złotą ramką i subtelnym wzorem oraz inicjałami "RP". Naczynia wykonano w Polsce, na co wskazuje napis "made in Poland" widoczny na spodzie. Zestaw utrzymany był w klasycznym i minimalistycznym stylu. Nagranie zyskało dużą popularność w internecie i wywołało falę komentarzy. Większość opinii była pozytywna. "Bardzo fajny podarunek, mały, ale cieszy na pewno" - napisała jedna z internautek. "Spodziewałam się tandetnego kubka z orzełkiem, a tu elegancka filiżanka w dobrym guście" - dodała kolejna. "Ładny ten prezent. Bardzo w stylu pałacu królewskiego w Warszawie" - oceniali. Zdjęcia upominku zobaczycie w naszej galerii:

Kasia Nawrocka dostała upominek od Polaków mieszkających w USA. "Cudowny prezent"

Jak się okazało, podczas wizyty nie tylko Nawrocka obdarowywała, ale sama również otrzymała symboliczne upominki. W jednym z opublikowanych nagrań pokazała m.in. lalkę, którą jej córka Kasia dostała od jednej z rodzin. "Kasia szczególnie dziękuje za cudowny prezent" - podkreśliła Nawrocka, dołączając nagranie, na którym widzimy siedmiolatkę bawiącą się nową zabawką. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.