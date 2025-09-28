27 września na PGE Narodowym w Warszawie odbył się koncert Roztańczony Narodowy, na którym pojawiły się gwiazdy polskiej sceny muzycznej takie jak m.in. zespół Feel, Zenek Martyniuk czy Skolim. Jedną z gwiazd wieczoru była także Doda, która postawiła na spektakularny performance. Jak się jednak okazuje, jej występ nie wszystkim przypadł do gustu. Komentarze w mediach społecznościowych są bardzo podzielone.

Doda na Roztańczonym Narodowym. Występ wokalistki bardzo podzielił widzów

Doda podczas swojego występu na Roztańczonym Narodowym tym razem nie pojawiła się z własnym repertuarem, ale zaśpiewała dwa covery, w rockowej i ekstrawaganckiej aranżacji. Wybrała na tę okazję piosenkę grupy Bee Gees "Staying Alive" oraz "I Was Made for Lovin' You" grupy Kiss. Wokalistka, która znana jest z wysokiego poziomu performance'u, pojawiła się na scenie w wyjątkowej kreacji. Miała na sobie płaszcz z trzymetrowym trenem, który w kulminacyjnym momencie występu zapłonął. Finalnie efekt miał przypominać wulkaniczną lawę. Po występie Dody w mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze. Duża część widzów była bardzo rozżalona, że wokalistka zaśpiewała jedynie covery.

Doda na Roztańczonym Narodowym. W sieci rozpętała się zaciekła dyskusja na temat jej występu

Materiał z występu Dody został opublikowany na profilu stacji Polsat na Facebooku i w sekcji komentarzy zawrzało. Zaskakująco bardzo wiele widzów było wyraźnie zawiedzionych tym, że wokalistka nie postawiła na swój repertuar. "Utwór Bee Gees nie dla Dody, nie podobał mi się ten wykon", "Wolę jej piosenki i na to czekałam i się nie doczekałam", "Tyle pięknych swoich piosenek" - czytamy. Jak się jednak okazuje, nie brakowało także entuzjastów tego pomysłu, którzy uważają, że Doda broni się w każdym utworze swoim niezwykłym głosem. "Ona to ma kawał naprawdę dobrego głosu i talent. Uwielbiam", "Kto jej zabroni śpiewać czyjeś piosenki. Cudownie zaśpiewała", "Doda choćby na rzęsach stanęła, to i tak rodakom nie dogodzi, zawsze tylko źle i źle" - stwierdziła jedna z widzek.