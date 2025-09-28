Pod koniec września w Międzyzdrojach rozpoczął się Campus Academy Poland. Rafał Trzaskowski podczas spotkania z wyborcami podsumował swój udział w kompanii prezydenckiej. Odniósł się także do działań swojego rywala, Karola Nawrockiego. "Ja nie uważam, że Karol Nawrocki prowadził rewelacyjną kampanię wyborczą, oni byli przez cały czas w defensywie. Na pewno nie można odmówić Karolowi Nawrockiemu talentów, bardzo szybko nauczył się twardego, prostego, zwięzłego komunikowania" - podkreślił prezydent Warszawy. Trzaskowski podkreślił, że takiego sposobu komunikacji łatwo można się nauczyć, a on sam być może popełnił innego rodzaju "błąd". "Dzisiaj właśnie za dużo jest elokwencji, ja może za dużo gadam" - podsumował. Słowa polityka wywołały powszechne oburzenie. Teraz skomentowała je Agnieszka Woźniak-Starak.

Agnieszka Woźniak-Starak oburzona słowami Rafała Trzaskowskiego. "Kampanię też miał słabą"

Słowa Rafała Trzaskowskiego o elokwencji wywołały ogromną falę reakcji. W sieci pojawiły się liczne komentarze odnośnie tej zaskakującej wypowiedzi, w których krytykowano polityka. "Przesłuchałem Rafała Trzaskowskiego na Campus Academy. Po 78 minutach, odpowiadając na ostatnie pytanie, przyznał się do jednego swojego błędu. Uwaga, cytat: 'być może za dużo jest elokwencji'. Kurtyna" - napisał na platformie X Piotr Trudnowski, członek i były prezes Klubu Jagiellońskiego. Teraz słowa prezydenta Warszawy skomentowała Agnieszka Woźniak-Starak, która równie gorzko podsumowała tę wypowiedź. Dziennikarka udostępniła na InstaStories fragment artykułu portalu Wirtualna Polska o Trzaskowskim i dodała swój komentarz.

A Rafał Trzaskowski nadal nie rozumie, że przegrał nie dlatego, że był zbyt elokwentny, tylko dlatego, że jest zbyt arogancki. I kampanię też miał słabą

- podsumowała gorzko dziennikarka.

Paweł Szefernaker podsumował słowa Trzaskowskiego. "To była katastrofa"

Słowa Rafała Trzaskowskiego podsumował w sieci także szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Prezydent Warszawy po raz kolejny oberwał. "Rafał Trzaskowski przegrał w wielkim stylu. To była katastrofa - wszyscy to widzieli. A teraz mówi, że wszystko zrobił dobrze i szuka wymówek? Niesamowite! Ludzie chcieli zmiany, chcieli prawdziwego przywództwa, a nie wymówek. Dlatego Polacy wybrali prezydenta Karola Nawrockiego" - napisał na platformie X.