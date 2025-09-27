Nawroccy wrócili ze Stanów Zjednoczonych, gdzie uczestniczyli w wielu ważnych spotkaniach. Pierwsza dama miała okazję porozmawiać m.in. z Melanią Trump. "W Nowym Jorku wzięłam udział w uroczystym bankiecie wydawanym przez Pierwszą Damę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękuję za zaproszenie First Lady Melanii Trump" - pisała wyraźnie zadowolona z przebiegu wizyty. Nawrocka miała okazję spotkać się również z Polakami mieszkającymi w USA. Otrzymała od nich mnóstwo prezentów, którymi pochwaliła się na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jolanta Kwaśniewska radzi przyszłej Pierwszej Damie. Mówi wprost: To ma znaczenie

Marta Nawrocka poruszona tym, co spotkało ją w Stanach Zjednoczonych. "Dziękuję"

Na najnowszym nagraniu opublikowanym przez pierwszą damę widzimy Kasię bawiącą się nową lalką, którą otrzymała od rodaków mieszkających za granicą. Na tym jednak nie koniec. Siedmiolatka dostała również ręcznie wykonywane bransoletki. Sama Nawrocka pochwaliła się listami od wielbicieli z USA, w których nie brakowało słów wsparcia i wyrazów podziwu. "Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkałam się z niezwykłą serdecznością naszych rodaków mieszkających za oceanem. Otrzymałam również wzruszające listy od polonijnych dzieci. To ogromnie budujące - czuć tyle dobra i przywiązania do polskich barw z drugiego końca świata Dziękuję wam z całego serca za to, że pielęgnujecie naszą tradycję i kulturę, gdziekolwiek jesteście! A Kasia szczególnie dziękuje za cudowny prezent" - napisała. Nagranie znajdziecie poniżej.

Marta Nawrocka zachwyciła stylizacjami w USA. Szlachetne fasony i minimalizm

W rozmowie z "Faktem" stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro przyjrzała się stylizacjom pierwszej damy w Stanach Zjednoczonych. - Nasza pierwsza dama trafia w punkt niemal podczas całej wizyty w USA. Tak można świetnie zinterpretować minimalizm i nawet być kobiecą, a jednocześnie niewyzywającą. Wszystkie kolory modułowej garderoby są świetnie dobrane, fasony szlachetne, to minimalistyczna elegancja z nowoczesnym błyskiem - zwróciła uwagę. Spore wrażenie wywarła na niej również kreacja, w której Nawrocka pokazała się na spotkaniu z Melanią Trump. Pierwsza dama miała wtedy na sobie intensywnie żółty komplet złożony z marynarki i spódnicy.