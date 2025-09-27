Jerzy Antkowiak trafił do szpitala. Potrzebna jest krew. "Sprawa pilna"

Jerzy Antkowiak to legenda polskiej mody. W czasie PRL zachwycał wszystkich swoimi nowatorskimi pomysłami. Obecnie mężczyzna ma 90 lat. Z mediów społecznościowych wynika, że trafił do szpitala. W sieci pojawiło się oświadczenie, w którym możemy przeczytać, że Antkowiak potrzebuje krwi.

Jerzy Antkowiak przebywa w szpitalu. Potrzebna jest krew

Niepokojące informacje na temat Jerzego Antkowiaka pojawiły się na jego instagramowym profilu 27 września. "Poszukiwana jest grupa krwi A Rh-. Moi drodzy, udostępniajcie wszyscy, sprawa pilna. Nasz mistrz, guru polskiej mody, Jerzy Antkowiak, potrzebuje teraz naszego wsparcia. Jeżeli ktoś z was lub waszych bliskich może oddać krew, prosimy o wskazanie przy rejestracji, że krew jest dla Zbigniewa Jerzego Antkowiaka" - czytamy w poście na Instagramie. Po kilku godzinach od publikacji posta pojawiły się nowe informacje. "Kochani, stacje krwiodawstwa będą czynne od poniedziałku rano. Pan Jurek jest pod prawidłową opieką lekarską, krew jest zabezpieczona na ten moment" - czytamy. Fani odezwali się w komentarzach. "Dużo zdrowia! Trzymam kciuki", "Zdrowia! Niestety nie moja grupa, ale ślę dalej" - pisali.

Kim jest Jerzy Antkowiak? To legenda polskiej mody

Zbigniew Jerzy Antkowiak, znany jako Jerzy Antkowiak, urodził się 18 maja 1935 roku w Wolsztynie. W 1961 roku rozpoczął swoją karierę jako projektant w państwowej firmie odzieżowej Moda Polska. W 1968 roku, w porozumieniu z grupą pięciu innych projektantów, stworzył zupełnie nowy zespół pod tą nazwą. W latach 70. Dom Mody Polskiej zyskał ogromny prestiż, stając się członkiem "Chambre Syndicale de la Haute Couture". Od 1979 do 1985 Antkowiak roku pełnił funkcję dyrektora ds. wzornictwa firmie. Antkowiak do dziś jest uważany za ikonę polskiej mody. Uważa się go również za jednego z najbardziej wyrazistych projektantów PRL. Jego twórczość przez wiele lat wyróżniała się odważnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami oraz nonszalancją.