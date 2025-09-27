26 września w sieci pojawiła się informacja o wypadku z udziałem Karoliny Gorczycy i Krzysztofa Czeczota. Para jechała do Gniezna, aby zagrać tam spektakl "Optymiści - czyli nasi w Egipcie". Według portalu Moje Gniezno do zdarzenia z udziałem dwóch samochodów doszło w miejscowości Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim. Małżeństwo jechało mercedesem, w którego uderzyła kobieta prowadząca citroena. - Kierująca pojazdem osobowym marki citroen nie ustąpiła pierwszeństwa i wyjechała z podporządkowanej, uderzając tym samym w samochód marki mercedes - podsumowała młodsza kapitan Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Policja zabrała głos w sprawie wypadku Karoliny Gorczycy i Krzysztofa Czeczota. Nowe wieści

W sieci pojawił się już komunikat Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, który opisywał zdarzenie. Oprócz tego, na ten temat z "Faktem" porozmawiała Anna Osińska, aspirantka sztabowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Przekazała, że droga wojewódzka nr 260 była zablokowana przez kilka godzin. Dodała również, jakie są dalsze plany na prowadzenie sprawy. - To już policjanci z Witkowa, którzy będą zajmować się tą sprawą, będą podejmować decyzje pod nadzorem prokuratury - przekazała. W wypadku Krzysztof Czeczot doznał złamania ręki. Wyjaśniła, co to oznacza. - Teraz będzie prowadzone postępowanie w sprawie wypadku drogowego. To obrażenia powyżej siedmiu dni, bo złamanie ręki to są obrażenia powyżej siedmiu dni - wytłumaczyła w wywiadzie z "Faktem". Karolina Gorczyca wyszła z wypadku bez obrażeń.

Karola Gorczyca przerwała milczenie. Opublikowała post w mediach społecznościowych

Karolina Gorczyca od razu zabrała głos w mediach społecznościowych. Aktorka postanowiła uspokoić swoich fanów na Instagramie. "Życie potrafi zmienić się w sekundę. Dzięki Bogu nie tym razem" - czytamy. Gwiazda podkreśliła, że para miała bardzo dużo szczęścia, bo zadbała o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. "Przede wszystkim zapięte pasy i dostosowana prędkość jazdy. Dzięki temu jesteśmy bezpieczni" - dodała. Podziękowała też służbom "za szybką reakcję i pomoc". "Dziękujemy służbom z okolic Gniezna za szybką reakcję i pomoc. Wszystko z nami ok. Dziękujemy wam za troskę i wspierające wiadomości" - podsumowała Karolina Gorczyca w obszernym wpisie w sieci. ZOBACZ TEŻ: Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot mieli wypadek. Aktor trafił do szpitala