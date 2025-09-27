Stanisława Celińska to znana aktorka i wokalistka. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w serialach "Złotopolscy", "Siedlisko" oraz "Barwach szczęścia". Stanisława Celińska od lat występuje także na scenie i już wkrótce miała wystąpić w wielu polskich miastach, w tym m.in. w Rzeszowie i Gdańsku. Jak się jednak okazuje, ze względu na problemy zdrowotne wydarzenia się nie odbędą.

Stanisława Celińska odwołuje koncerty. Zwróciła się do fanów. "Ślę wszystkim serdeczności"

27 września Stanisława Celińska opublikowała nowy wpis w mediach społecznościowych. Ze względu na dolegliwości zdrowotne nie będzie mogła wystąpić na scenie. Wkrótce przejdzie operację. "Drodzy Państwo! Niestety tak się złożyło, że z powodu narastającego bólu musiałam przenieść termin operacji kręgosłupa na bliższy. W związku z tym koncerty październikowe i listopadowe zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy" - zaczęła.

Wokalistka przyznała, że cała sytuacja bardzo ją zasmuciła. "Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo uwielbiam te koncerty i spotkania z Państwem po występach. Powiadomię Was o moim powrocie. Ślę wszystkim serdeczności i dziękuję za okazywaną mi życzliwość i serce" - skwitowała Stanisława Celińska. Informacja o odwołanych koncertach zasmuciła internautów. Ruszyli z życzeniami zdrowia. "Dużo zdrowia i łagodnej rehabilitacji. Wszystkiego dobrego", "Pani Stasiu dużo zdrówka i szybkiego powrotu do zdrowia. Pozdrawiam serdecznie" - czytamy.

Stanisława Celińska o muzyce. "Ma taki niezwykły wpływ"

W jednym z wywiadów Stanisława Celińska opowiedziała o tym, co dają jej muzyka oraz koncertowanie. "Muzyka daje uspokojenie. Jest takim przedłużeniem mowy i ma wymiar metafizyczny. Słuchając jej, odprężamy się, a czasami też się oczywiście bawimy. Jednak muzyka ma taki niezwykły wpływ, a jeszcze połączona z mądrym słowem, może silnie podziałać na słuchacza. Wiem, jak na mnie działały piosenki, które śpiewała Edith Piaf czy Ewa Demarczyk" - opowiadała w rozmowie z tvp.pl.