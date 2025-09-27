Karolina Gorczyca zabrała głos po wypadku. "Dzięki Bogu nie tym razem"

26 września media obiegła niepokojąca informacja o wypadku z udziałem Karoliny Gorczycy i Krzysztofa Czeczota, który jechali do Gniezna, aby zagrać tam spektakl "Optymiści - czyli nasi w Egipcie". Jak informował serwis Moje Gniezno, do zdarzenia z udziałem dwóch samochodów doszło w miejscowości Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim. Aktorska para podróżowała Mercedesem, w który uderzyła kobieta prowadząca Citroena. "Kierująca pojazdem osobowym marki Citroen nie ustąpiła pierwszeństwa i wyjechała z podporządkowanej, uderzając tym samym w samochód marki Mercedes" - powiedziała młodsza kapitan Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. W wyniku zderzenia Krzysztof Czeczot trafił do szpitala w Gnieźnie ze złamaną ręką. Teraz głos w sprawie zdarzenia zabrała Karolina Gorczyca.

Karolina Gorczyca w pierwszej publikacji po wypadku. "Życie potrafi zmienić się w sekundę"

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot w 2024 roku pojawili się razem na Bestsellerach Empiku i ogłosili swój związek. O swojej relacji para powiedziała także w wywiadzie z serwisem Plejada. "Jesteśmy w związku już od dłuższego czasu. Oczywiście pozamykaliśmy formalnie nasze poprzednie związki (...) Od kilku miesięcy zamieszkujemy wspólnie z naszymi dziećmi, tworząc szczęśliwą, patchworkową rodzinę, dbając o miłość, szacunek i uważność (...) Związaliśmy się także zawodowo. Nie ukrywaliśmy nigdy naszej relacji, ale też nie robiliśmy z niej celebryckiego newsa" - podkreśliła para. Po tym, jak media obiegła wiadomość z udziałem aktorów, Karolina Gorczyca opublikowała w mediach społecznościowych wpis, którym uspokoiła swoich fanów.

Życie potrafi zmienić się w sekundę. Dzięki Bogu nie tym razem

- czytamy we wpisie. Aktorka podkreśliła, że para miała bardzo dużo szczęścia, bo zadbała o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. "Mieliśmy dużo szczęścia, ale przede wszystkim zapięte pasy i dostosowaną prędkość jazdy. Dzięki temu jesteśmy bezpieczni" - podkreśliła.

Karolina Gorczyca podziękowała służbom. "Za szybką reakcję i pomoc"

W dalszej części wpisu aktorka podziękowała policji i poinformowała, że z nią i jej partnerem wszystko jest w porządku. "Dziękujemy służbom z okolic Gniezna za szybką reakcję i pomoc. Wszystko z nami ok. Dziękujemy wam za troskę i wspierające wiadomości" - podsumowała Karolina Gorczyca.