Chodakowska podpadła Zawadzkiej. "Superniania" wytyka trenerce "przemoc słowną"
Ewa Chodakowska właśnie znalazła się na celowniku Doroty Zawadzkiej. "Superniania" zagrzmiała, gdy przeczytała nowy post trenerki.
Ewa Chodakowska chcąc nie chcąc co jakiś czas wywołuje medialne afery przez swoje instagramowe posty. Niedawno zbulwersowała internautów i celebrytów, pisząc o "lenistwie" kobiet i ciałopozytywności. Teraz z kolei dodała post, w którym w mocnych słowach wspomina o konsekwencjach swoich wyborów. "Chcesz? Dbaj o siebie. Nie chcesz? To nie. Wiedz, że pretensje do świata za swoje wybory nie rozwiążą problemu. Daj już spokój z tekstami 'nie mogę, bo'. Nikt nie oczekuje od ciebie tłumaczeń. To twoje życie i finalnie ty poniesiesz konsekwencje - miej tego świadomość" - napisała. To nie spodobało się Dorocie Zawadzkiej. Odniosła się do wpisu trenerki.

"Superniania" wytyka Ewie Chodakowskiej "przemoc słowną". To nie spodobało się Dorocie Zawadzkiej

Dorota Zawadzka wrzuciła na swój facebookowy profil fragment wypowiedzi Ewy Chodakowskiej i od razu przyznała, że czuje złość. Zwróciła bowiem uwagę na specyficzny styl wypowiedzi trenerki i wytknęła jej "przemoc słowną". "Nie pierwszy raz słyszę publiczne tyrady trenerki, która niestety czasem zamiast wspierać, pogania i zawstydza kobiety. Niektóre jej wpisy są pełne ocen, rozkazów i złości: 'mam dość', 'nie tłumacz się', 'albo chcesz, albo nie'". To nie jest motywacja. To słowna przemoc w przebraniu troski o zdrowie" - napisała Dorota Zawadzka.

"Superniania", która z wykształcenia jest psycholożką, zauważyła, że we wpisach Ewy Chodakowskiej nie chodzi już tylko o fitness czy zdrowy styl życia. "(...) ta pani dziś mówi o sobie jako o przyszłej psycholożce. A psychologia to nie jest teatr krzyku. Psychologia to nauka i praktyka, która zobowiązuje: do empatii, akceptacji, ostrożności w słowie. Kto szykuje się do pracy z ludźmi w kryzysie, nie powinien stosować komunikatów, które pogłębiają wstyd i poczucie winy" - dodała.

Dorota Zawadzka radzi Ewie Chodakowskiej, jak mogłaby pisać swoje posty

W dalszej części wpisu Dorota Zawadzka udzieliła rad Ewie Chodakowskiej, w jaki sposób mogłaby formułować swoje posty. "Bo można mówić inaczej. Zamiast: 'to ty musisz chcieć' - powiedz: 'Twoje zdrowie i dobre samopoczucie są ważne, zasługujesz, by zadbać o siebie w swoim rytmie'. Zamiast: 'mam dość wymówek' - powiedz: 'Rozumiem twoje zmęczenie, poszukajmy razem najmniejszego kroku, który dziś jest możliwy'. Zamiast: 'lenistwo pod płaszczykiem samoakceptacji' - powiedz: 'Akceptacja siebie to fundament zmiany, a nie przeszkoda'" - napisała "Superniania". Przyznała również, że sama chciałaby mieć codzienną motywację, ale jej nie ma. "Raz mi się chce a drugi raz nie mam siły i nie będę się za to karać. Mam jedno życie. I być może przeżyję je jako leniwa grubaska. Ale jaka fajna..." - podsumowała swój wpis.

