W piątek, 26 września, w miejscowości Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów. Jak informuje serwis Moje Gniezno, jednym z aut podróżowali Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot, którzy jechali do Gniezna, by tam zagrać w spektaklu "Optymiści - czyli nasi w Egipcie".

Znani aktorzy mieli wypadek. Mąż Karoliny Gorczycy trafił do szpitala

Portal Moje Gniezno ujawnił szczegóły zdarzenia. Okazuje się, że aktorska para podróżowała Mercedesem, gdy nagle uderzyła w nich kobieta, prowadząca Citroena. "Kierująca pojazdem osobowym marki Citroen nie ustąpiła pierwszeństwa i wyjechała z podporządkowanej, uderzając tym samym w samochód marki Mercedes" - powiedziała młodsza kapitan Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. W wyniku zderzenia Krzysztof Czeczot trafił do szpitala ze złamaną ręką. Wiadomo natomiast, że Karolinie Gorczycy nic się nie stało. "W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący Mercedesem. Został on przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca Citroenem nie odniosła obrażeń - powiedziała aspirant sztabowa Anna Osińska, oficerka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, cytowana przed TVN24. Wiadomo, że spektakl, w którym Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot mieli wystąpić, został odwołany.

Tak Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot ogłosili, że są razem. "Tworzymy szczęśliwą, patchworkową rodzinę"

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot ogłosili swój związek w 2024 roku. Para po raz pierwszy pojawiła się wtedy razem na branżowym wydarzeniu - na Bestsellerach Empiku. W rozmowie z serwisem Plejada Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot przyznali, że są w związku. "Jesteśmy w związku już od dłuższego czasu. Oczywiście pozamykaliśmy formalnie nasze poprzednie związki" - przekazali. Jak się okazało, relacja była już wtedy na zaawansowanym etapie. Zakochani od jakiegoś czasu wspólnie mieszkali. "Od kilku miesięcy zamieszkujemy wspólnie z naszymi dziećmi, tworząc szczęśliwą, patchworkową rodzinę, dbając o miłość, szacunek i uważność. Co ważne, nasze dzieci mieszkają także ze swoimi drugimi rodzicami, dostając od nich tyle samo miłości, ciepła i uwagi. Związaliśmy się także zawodowo. Nie ukrywaliśmy nigdy naszej relacji, ale też nie robiliśmy z niej celebryckiego newsa" - wyjaśnili. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.