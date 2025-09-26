Andziaks, a tak naprawdę Angelika Trochonowicz, zdobyła popularność w sieci za sprawą pokazywania swojego codziennego, luksusowego życia. Nic nie zmieniło się, odkąd została żoną i mamą. Aktualnie influencerka jest w drugiej ciąży i wraz z mężem Luką (Łukaszem) tym razem spodziewają się syna. 26 września Andziaks udostępniła na Instagramie rolkę, którą zdradziła, że wybrali się właśnie na rodzinne wakacje.
Influencerka na bieżąco pokazuje w mediach społecznościowych, co dzieje się w jej życiu. W przypadku wyjazdu na urlop z rodziną również postanowiła udostępnić specjalny post. Tym razem Andziaks opublikowała nagranie z samolotu, na którym widzimy, jak siedzi na pokładzie maszyny w otoczeniu najbliższych. Trochonowicz pokazała, że na siedzeniu obok podróżuje jej pięcioletnia córka Charlie, a po prawej stronie od influencerki na leżąco, najprawdopodobniej śpiąc, pokonuje podróż Luka. Rodzina Trochonowiczów udała się na wakacje, jak zwykle nie szczędząc sobie na udogodnieniach. "Wakacje brzuszkowe za 3, 2, 1…" - podpisała filmik Andziaks, jednoznacznie informując, że będąc już w zaawansowanej ciąży, zdecydowała wybrać się na urlop.
Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Andziaks zorganizowała imprezę baby shower, podczas której ujawniła płeć drugiego dziecka. Wydarzenie zorganizowano z ogromnym rozmachem - w specjalnie przygotowanym ogrodzie pojawiły się setki białych balonów oraz zdobień, a w kulminacyjnym momencie wyjawienia płci pociechy Trochonowiczów w powietrze wystrzeliło kolorowe confetti - w niebieskim kolorze. "To chłopiec" - napisała krótko pod nagraniem z imprezy Andziaks, nie kryjąc na filmiku wzruszenia. Zarówno influencerka, jak i jej mąż popłakali się ze szczęścia. Zdjęcia oraz więcej informacji na temat baby shower gwiazdy znajdziecie w artykule: "Andziaks wyjawiła płeć dziecka. Influencerka zrobiła to w spektakularny sposób".
