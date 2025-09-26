Andziaks, a tak naprawdę Angelika Trochonowicz, zdobyła popularność w sieci za sprawą pokazywania swojego codziennego, luksusowego życia. Nic nie zmieniło się, odkąd została żoną i mamą. Aktualnie influencerka jest w drugiej ciąży i wraz z mężem Luką (Łukaszem) tym razem spodziewają się syna. 26 września Andziaks udostępniła na Instagramie rolkę, którą zdradziła, że wybrali się właśnie na rodzinne wakacje.

Andziaks poleciała na "wakacje brzuszkowe". Tak podróżuje, będąc w ciąży

Influencerka na bieżąco pokazuje w mediach społecznościowych, co dzieje się w jej życiu. W przypadku wyjazdu na urlop z rodziną również postanowiła udostępnić specjalny post. Tym razem Andziaks opublikowała nagranie z samolotu, na którym widzimy, jak siedzi na pokładzie maszyny w otoczeniu najbliższych. Trochonowicz pokazała, że na siedzeniu obok podróżuje jej pięcioletnia córka Charlie, a po prawej stronie od influencerki na leżąco, najprawdopodobniej śpiąc, pokonuje podróż Luka. Rodzina Trochonowiczów udała się na wakacje, jak zwykle nie szczędząc sobie na udogodnieniach. "Wakacje brzuszkowe za 3, 2, 1…" - podpisała filmik Andziaks, jednoznacznie informując, że będąc już w zaawansowanej ciąży, zdecydowała wybrać się na urlop.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Andziaks zorganizowała imprezę baby shower, podczas której ujawniła płeć drugiego dziecka. Wydarzenie zorganizowano z ogromnym rozmachem - w specjalnie przygotowanym ogrodzie pojawiły się setki białych balonów oraz zdobień, a w kulminacyjnym momencie wyjawienia płci pociechy Trochonowiczów w powietrze wystrzeliło kolorowe confetti - w niebieskim kolorze. "To chłopiec" - napisała krótko pod nagraniem z imprezy Andziaks, nie kryjąc na filmiku wzruszenia. Zarówno influencerka, jak i jej mąż popłakali się ze szczęścia. Zdjęcia oraz więcej informacji na temat baby shower gwiazdy znajdziecie w artykule: "Andziaks wyjawiła płeć dziecka. Influencerka zrobiła to w spektakularny sposób".