Jeden Osiem L tworzą Łukasz Wółkiewicz oraz Krzysztof "Tofson" Bączek. . Muzycy gościli w piątkowym wydaniu "halo tu polsat" 26 września. Opowiedzieli o kulisach powstania hitu z 2003 roku, nowym singlu oraz o tym, czym zajmują się zawodowo. Wielu może być zaskoczonych - muzycy nie ograniczają się tylko i wyłącznie do branży artystycznej.

Jeden Osiem L szczerze o pracy. Mają talent w innych dziedzinach

Łukasz Wółkiewicz przypomniał w Polsacie o tym, że tworząc legendarny hit, był w ciężkim stanie z powodu zawirowań miłosnych. O tę kwestię wypytali go Ewa Wachowicz oraz Krzysztof Ibisz, którzy prowadzili piątkowe wydanie pasma porannego. Doświadczenia pomogły mu w stworzeniu piosenki, która stała się hitem. Co ciekawe, muzyk nie zapomniał o kobiecie, o której śpiewa w "Jak zapomnieć". Para wzięła ślub w 2008 roku. - Nie planujemy wydania żadnej płyty, ale systematycznie wrzucamy utwory, jeden lub dwa rocznie, żeby po prostu dawać o sobie znać i żeby wyrażać się w ten sposób - przekazał jeden z zaproszonych artystów. Obecnie jednak muzyka jest tylko częścią ich życia. - Jestem logistykiem w branży transportowej - przekazał Wółkiewicz. Z kolei Bączek jest od lat menadżerem w placówce medycznej w Warszawie.

Jeden Osiem L wydali nowy singiel. Fani zaskoczeni

Pod koniec września muzycy zaskoczyli fanów "Kalejdoskopem". To utwór, który skłania do refleksji nad współczesnością. Namawia do złapania oddechu oraz doceniania prostoty życia. Grupa może nadal liczyć na wsparcie wieloletnich fanów, co widzimy po komentarzach na YouTubie. "Ten utwór sprawia, że chcę poznawać Waszą twórczość na nowo w wieku 30 lat. Jeden Osiem L to nostalgia milenialsów", "Rewelka chłopaki, tekst daje do myślenia i też jest fajnie mądrze przemyślany", "Super was znów słyszeć. Lubiłem was 25 lat temu i teraz nadal dobrze się tego słucha" - czytamy najnowsze opinie pod singlem Jeden Osiem L.