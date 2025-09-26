Były dziennikarz TVN24 trafił do szpitala. Zamieścił niepokojące zdjęcie

Jacek Pałasiński jest doskonale znany widzom TVN24 i TVN24 BiS. Dziennikarz przez lata współpracował ze stacją i prowadził wiele popularnych programów takich jak m.in. autorski format "Świat według Jacka" oraz "Tydzień według Jacka". Wspólnie z Anną Kalczyńską Pałasiński prowadził program "Tu Europa" poświęcony tematyce Unii Europejskiej. Ze stacji odszedł w 2021 roku po 20 latach współpracy. W niedawnym wpisie w mediach społecznościowych dziennikarz bardzo zaniepokoił fanów.

Jacek Pałasiński trafił nagle do szpitala. Dziennikarz zaniepokoił znajomych i fanów

25 września Jacek Pałasiński opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, które bardzo zaniepokoiło jego przyjaciół i fanów. Na ujęciu widzimy dziennikarza w szpitalnym łóżku. Z opaski, która widoczna jest na jego nadgarstku, dowiadujemy się, że trafił na oddział chirurgii szpitala bródnowskiego. Jacek Pałasiński nie wyjawił jednak, dlaczego znalazł się w placówce. W sekcji komentarzy pojawiło się kilkaset wpisów fanów, którzy przejęli się stanem zdrowia dziennikarza. "Co się stało, Jacku?" - zapytała zaniepokojona Katarzyna Werner, która pracowała z Pałasińskim w TVN24. "Szybkiego zdrowienia, panie Jacku. Z utęsknieniem czekamy na dobre wieści", "Jacku, trzymaj się ciepło i wracaj do zdrowia!", "Dużo zdrowia szanowny panie redaktorze" - czytamy.

Jacek Pałasiński wrócił do telewizji po kilkuletniej przerwie

Jacek Pałasiński w latach 80. wyjechał z kraju do Włoch, gdzie został pierwszym przewodniczącym Komitetu Solidarności w Rzymie. Jest autorem licznych publikacji dla włoskiej pracy, a także reportaży poświęconym Włochom. W kwietniu 2025 roku dziennikarz po czteroletniej przerwie od telewizji pojawił się w programie "halo tu polsat". 72-letni dziennikarz był jednym z gości specjalnych programy podczas uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka.