Kuba Wojewódzki należy do grona sław, które znane są ze szczerych komentarzy i ciętych ripost. Tym razem dziennikarz zdecydował zabrać głos ws. zbliżającego się ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Przypomnijmy, że według medialnych ustaleń, para ma stanąć na ślubnym kobiercu już 25 października. Do właśnie do tej daty odniósł się w swojej nowej publikacji Wojewódzki.

Kuba Wojewódzki dosadnie o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. "To symboliczny termin"

W najnowszej publikacji Wojewódzkiego na łamach tygodnika "Polityka" nie zabrakło odniesienia do wspominanych informacji o ślubie gwiazdorskiej pary. Dziennikarz nawiązał rzekomą datą wydarzenia do innej sytuacji, która również miała miejsce dekadę temu - właśnie 25 października.

Do mediów wyciekła data ślubu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. 25 października. To symboliczny termin dla radosnych wydarzeń. Tego dnia w 2015 PiS wygrało wybory do Sejmu i Senatu

- napisał z przekąsem Wojewódzki.

"25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne 'tak'. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo je wspierają" - poinformował w połowie września redakcję Świata Gwiazd informator. Krótkiego komentarza w sprawie udzielił też menedżer pary. "Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem. Ślub, jak wspominali, jest w planach i będzie dobrym dopełnieniem ich związku, jednak szczegóły tego wydarzenia chcą zachować dla siebie" - przekazał dla Pudelka Patryk Wolski. Zainteresowane tematem media postanowiły dowiedzieć się mimo wszystko więcej na temat ślubu. "Super Express" dotarł do osoby, która przekazała, że w tym ważnym dniu u boku Cichopek ma zabraknąć jej syna Adama. Wszystko przez fakt, iż 16-latek ma aktualnie przebywać na wymianie uczniowskiej w Argentynie. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Syn Cichopek nie pojawi się na jej ślubie? Zaskakujące doniesienia".