Małgorzata Foremniak zajęła drugie miejsce w programie, czyli otarła się o Kryształową Kulę. Program wzmocnił jej rozpoznawalność i wzbogacił aktorkę nie tylko finansowo, ale także o nowe znajomości. Jedną z nich była relacja z Rafałem Maserakiem. Dla wielu ten duet był blisko także poza kamerami. Pisano potem o dłuższym romansie, który dziś jest już melodią przeszłości. W kuluarach mówi się, że dawna znajomość aktorki z tancerzem ma być przyczyną tego, że sama zainteresowana nie chciała rzekomo przyjąć ponownego zaproszenia na parkiet. Co wiadomo na ten temat?

Zobacz wideo Foremniak porównała pracę do związku

Małgorzata Foremniak nie pojawi się na jubileuszu? "Nigdy nie przyszła"

Pudelek skontaktował się z osobą z produkcji show w sprawie aktorki. - Małgorzata była wielokrotnie zapraszana do programu, ale nigdy nie przyszła. Teraz również się nie pojawi, choć Polsat bardzo na to liczył - dowiedział się portal. - Nie jest tajemnicą, że wpływ na to ma obecność Rafała Maseraka w jury. Przed laty łączył ich gorący romans, a Małgorzata nie chce wracać do przeszłości ani pozować do zdjęć ze swoim byłym. Gdyby pojawiła się w studiu, wszyscy zaczęliby pisać o ich dawnym związku, a ona teraz zupełnie tego nie potrzebuje - przekazał informator. Faktycznie, Foremniak od dawna stroni od jakichkolwiek skandali. Rzadko pojawia się na ściankach i udziela wywiadów. Zobaczymy, kto z dawnych uczestników finalnie pojawi się 28 września w Polsacie.

Małgorzata Foremniak wspomina "Taniec z gwiazdami". To było wyzwanie życia

Aktorka sumiennie przykładała się do treningów i w dawnej rozmowie po programie wspomniała o ogromnym wysiłku. - Ja miałabym reprezentować rozbrajającą rumbę i cha-chę w porywach z walcem? To było dziesięć lat temu - powiedziała Foremniak w dawnej rozmowie. - Teraz to bym chyba musiała wystartować z butlą tlenową, mogłabym nie dotrwać do końca jive'a. To potężny wysiłek, a ja mam o dziesięć lat więcej. Musiałabym się naprawdę dobrze zastanowić nad taką propozycją - przyznała Foremniak w "Twoim Imperium", kiedy zapytano ją o ponowny udział w show.