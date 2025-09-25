Małgorzata Foremniak zajęła drugie miejsce w programie, czyli otarła się o Kryształową Kulę. Program wzmocnił jej rozpoznawalność i wzbogacił aktorkę nie tylko finansowo, ale także o nowe znajomości. Jedną z nich była relacja z Rafałem Maserakiem. Dla wielu ten duet był blisko także poza kamerami. Pisano potem o dłuższym romansie, który dziś jest już melodią przeszłości. W kuluarach mówi się, że dawna znajomość aktorki z tancerzem ma być przyczyną tego, że sama zainteresowana nie chciała rzekomo przyjąć ponownego zaproszenia na parkiet. Co wiadomo na ten temat?
Pudelek skontaktował się z osobą z produkcji show w sprawie aktorki. - Małgorzata była wielokrotnie zapraszana do programu, ale nigdy nie przyszła. Teraz również się nie pojawi, choć Polsat bardzo na to liczył - dowiedział się portal. - Nie jest tajemnicą, że wpływ na to ma obecność Rafała Maseraka w jury. Przed laty łączył ich gorący romans, a Małgorzata nie chce wracać do przeszłości ani pozować do zdjęć ze swoim byłym. Gdyby pojawiła się w studiu, wszyscy zaczęliby pisać o ich dawnym związku, a ona teraz zupełnie tego nie potrzebuje - przekazał informator. Faktycznie, Foremniak od dawna stroni od jakichkolwiek skandali. Rzadko pojawia się na ściankach i udziela wywiadów. Zobaczymy, kto z dawnych uczestników finalnie pojawi się 28 września w Polsacie.
Aktorka sumiennie przykładała się do treningów i w dawnej rozmowie po programie wspomniała o ogromnym wysiłku. - Ja miałabym reprezentować rozbrajającą rumbę i cha-chę w porywach z walcem? To było dziesięć lat temu - powiedziała Foremniak w dawnej rozmowie. - Teraz to bym chyba musiała wystartować z butlą tlenową, mogłabym nie dotrwać do końca jive'a. To potężny wysiłek, a ja mam o dziesięć lat więcej. Musiałabym się naprawdę dobrze zastanowić nad taką propozycją - przyznała Foremniak w "Twoim Imperium", kiedy zapytano ją o ponowny udział w show.
