Lil Masti przekazała wieści! Jej rodzina wkrótce się powiększy

Lil Masti, czyli Aniela Woźniakowska jest jedną z najpopularniejszych influencerek w polskim internecie. Gwiazda w ostatnich latach zaczęła zajmować się przede wszystkim udostępnianiem treści związanych z wychowywaniem córki Arii. Teraz Masti przekazała wielką nowinę - jest po raz drugi w ciąży!

Lil Masti spodziewa się dziecka. "Nie możemy się Ciebie doczekać"

"Spełniło się nasze marzenie, nasza rodzinka powiększa się! Nie możemy się Ciebie doczekać kochany maluszku" - napisała 25 września Lil Masti na Instagramie. Influencerka udostępniła przy tym serię zdjęć z sesji ciążowej. Gratulujemy!

