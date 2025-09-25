Jakub Tolak i Zofia Samsel stawiają na otwartość z fanami w wielu dziedzinach. Opowiadają o perypetiach zdrowotnych, związku, podróżach kamperem i wychowywaniu córki. Teraz z kolei postanowili zabrać głos na temat urządzania mieszkania, które nie jest gigantyczne. Czy to możliwe? Zaraz sami się przekonacie, na co wpadł znany duet.

Jakub Tolak i Zofia Samsel urządzili małe mieszkanie. "Dla nas ważne, żeby działało i wyglądało"

Zakochani znaleźli jeden patent na uporczywy problem - po prostu nowoczesne meble, które nie mają tylko jednego zastosowania. W ten sposób nie muszą kupować nowego mieszkania i zastanawiać się nad tym, jak wszystko pomieścić w niewielkim metrażu. "Składane meble naszym wybawieniem. Już przy budowie kampera nauczyliśmy się jak wycisnąć maksimum możliwości z minimum przestrzeni. Łóżko z szafy? Fotel w łóżko? Komoda w biurko? Dla nas ważne żeby działało i wyglądało. Szukamy kolejnych ulepszeń mieszkania, żeby odgruzować przestrzeń, dając sobie komfort na co dzień" - czytamy w najnowszym poście. W mieszkaniu Tolaka znajdziemy łóżko dwuosobowe, które może zamienić się w szafę na przykład wtedy, kiedy przychodzą goście. Fotel w salonie może za pomocą dwóch ruchów stać się dodatkowym łóżkiem. Co z kolei z przestrzenią biurową? Jakub Tolak również znalazł na to patent. Ma rozkładane biurko nieopodal kuchni, które poza godzinami pracy zamienia się w komodę.

Tolakowie zaprezentowali nowoczesne rozwiązania. Internet w szoku

Trzeba przyznać, że duet stanął na wysokości zadania. Obserwatorzy bardzo docenili najnowszą rolkę, w której połączone zostały praktyczne metody z humorem znanej pary. "Uwielbiam takie meble - PRL był czasem, kiedy lawostoły czy półkotapczany pozwalały idealnie wykorzystać przestrzeń, i cieszy mnie ten powracający trend", "Jej! Cudowne te rozwiązania! Właśnie szukam takich do swojego mieszkania, żeby się trochę "odgracić"", "Świetne patenty. Właśnie zastanawiamy się nad podobnymi rozwiązaniami", "Jestem oczarowana!" - czytamy komentarze na Instagramie.