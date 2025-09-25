Powrót na stronę główną
Ujawniono szczegóły pogrzebu Edyty Rynkowskiej. Prośba rodziny chwyta za serce
Na jaw wyszły szczegóły pogrzebu żony Ryszarda Rynkowskiego, Edyty Rynkowskiej. Już wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się ceremonia. Rodzina przekazała też jedną prośbę.
18 września media przekazały smutną informację o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego, Edyty Rynkowskiej. Ukochana artysty miała 52 lata. Kilka dni później, a dokładnie 22 września, odbyła się sekcja zwłok kobiety. Wtedy też ujawniono przyczynę jej śmierci. Teraz natomiast do mediów trafiły szczegóły jej pogrzebu. Wiadomo już też, czego w tym dniu życzy sobie rodzina Edyty Rynkowskiej.

Szczegóły pogrzebu Edyty Rynkowskiej. O to prosi rodzina

Informacje na temat pogrzebu żony Ryszarda Rynkowskiego pojawiły się w serwisie nekrolog.eklepsydra.pl. Jak się okazuje, ceremonia odbędzie się w sobotę, 27 września 2025 roku o godzinie 11.30 w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy. Następnie po mszy odbędzie się pochówek na tamtejszym cmentarzu parafialnym. W związku z uroczystością rodzina Edyty Rynkowskiej przekazała też jedno życzenie, które skierowała do żałobników. "Rodzina prosi zamiast kwiatów o datek na Fundację 'Dary Losu' w Brodnicy" - czytamy.

Edyta Rynkowska nie żyje. Ustalono przyczynę śmierci 

Jak przekazał "Super Express", Edyta Rynkowska, żona Ryszarda Rynkowskiego, zmarła z przyczyn naturalnych. "Pani Rynkowska chorowała. Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku" - przekazała tabloidowi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Edyta Rynkowska zmarła w mieszkaniu w Brodnicy, gdzie mieszkała wraz z mężem na czas remontu swojego domu. "W momencie znalezienia zwłok Edyty Rynkowskiej w mieszkaniu przebywał tylko Ryszard Rynkowski. Gdy przyjechała na miejsce wezwana policja i prokuratura, była z nim kobieta, prawdopodobnie dorosła córka Marta" - przekazał informator "Super Expressu". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJWiadomo też, że Ryszard Rynkowski został wezwany na przesłuchanie po śmierci swojej żony. 23 września stawił się na Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy. "Pan Ryszard Rynkowski jest w trakcie przesłuchania. Co do śmierci pani Rynkowskiej, pani prokurator powiedziała jasno i wyraźnie, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych" - przekazał w rozmowie z Plejadą Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy, mł. asp. Paweł Dominiak. Więcej przeczytacie TUTAJ

