W ostatnich miesiącach w mediach było głośno o Benie Afflecku, który rozstał się z Jennifer Lopez. W przeszłości aktor był związany z Jennifer Garner. Doczekali się trójki dzieci - Violet, Seraphiny oraz Samuela. Najstarsza córka aktorów studiuje na Uniwersytecie Yale i jest aktywistką. W maju "Global Health Review" opublikował jej artykuł naukowy na temat pożarów w Stanach Zjednoczonych. Teraz Violet Affleck przybyła do siedziby ONZ w Nowym Jorku, gdzie wygłosiła przemówienie na temat pandemii.

Violet Affleck zabrała głos. Mocne słowa o COVID-19

Córka aktorów skupiła się na temacie czystego powietrza oraz maseczek, które jej zdaniem są kluczowe w zapobieganiu długotrwałego rozprzestrzeniania się COVID-19. - Przywódcy na całym świecie mówią nam, że to my jesteśmy przyszłością. Ale w obliczu trwającej pandemii nasza teraźniejszość jest kradziona na naszych oczach. (...) Młodym ludziom brakowało zarówno prawdziwego wyboru w tej sprawie, jak i informacji o tym, co jest dla nas wybierane - mówiła, mając na sobie maskę K95. Affleck skrytykowała dorosłych za "nieustanne powracanie do normalności, ignorowanie bagatelizowania i ukrywanie zarówno powszechności transmisji drogą powietrzną, jak i zagrożenia długotrwałym COVID-19". Córka byłego męża Lopez ma nadzieję, że "będziemy w stanie uznać filtrowane powietrze za prawo człowieka tak intuicyjnie, jak robimy to w przypadku filtrowanej wody". W 2021 roku mama Violet Affleck informowała, że jej dzieci przyjęły szczepionki przeciwko COVID-19.

Donald Trump o zmianach klimatycznych. "Wasz kraj upadnie"

Tego samego dnia głos zabrał Donald Trump, który w swoim przemówieniu poruszył kilka kluczowych tematów. Wiele osób nie kryło oburzenia jego słowami o zmianach klimatycznych. - W mojej opinii te zmiany klimatyczne to jeden z największych przekrętów naszych czasów. Wszystkie przepowiednie i groźby ciągle powielane przez ONZ i wielu innych, bywały nietrafione. Były wymyślone przez niemądrych ludzi, przez których kraj stracił wielkie pieniądze, jednocześnie odbierając temu samemu krajowi szansę na sukces. Jeśli nie odejdziecie od tego zielonego przekrętu, to wasz kraj upadnie - mówił Donald Trump w siedzibie ONZ.