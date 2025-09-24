Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek w Nowym Jorku z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem. Prezydent odbył również szereg innych spotkań z politykami. Nie próżnowała także jego żona. Marta Nawrocka miała okazję porozmawiać m.in. z Melanią Trump. Do spotkania, które poświęcone było wsparciu dzieci z rodzin zastępczych, doszło w prestiżowym hotelu Lotte New York Palace. W tym samym dniu odbył się tam także uroczysty bankiet. Niedługo po nim Nawrocka opublikowała w sieci krótki wpis.

Marta Nawrocka zwróciła się do Melanii Trump. Internauci zachwyceni

Pierwsza dama Polski podziękowała Melanii Trump za spotkanie i rozmowę. "W Nowym Jorku wzięłam udział w uroczystym bankiecie wydawanym przez Pierwszą Damę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękuję za zaproszenie First Lady Melanii Trump" - czytamy. Pod postem zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów, którzy podkreślali, że Nawrocka godnie reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. "Pani Marto! Pięknie, z klasą, gratulacje. Życzę dużo zdrowia i sił", "Godnie nas pani reprezentuje. Jesteśmy dumni", "Niesamowicie intensywny czas w USA", "Gratulujemy udanego spotkania" - pisali jej obserwatorzy.

Marta Nawrocka w żółtym komplecie zachwyciła stylistkę. Szlachetne fasony i minimalizm

W rozmowie z "Faktem" stylizacji pierwszej damy ze spotkania z Melanią Trump przyjrzała się Ewa Rubasińska-Ianiro. Nawrocka pokazała się w intensywnie żółtym komplecie złożonym z marynarki i spódnicy. "Nasza pierwsza dama trafia w punkt niemal podczas całej wizyty w USA. Tak można świetnie zinterpretować minimalizm i nawet być kobiecą, a jednocześnie niewyzywającą. Wszystkie kolory modułowej garderoby są świetnie dobrane, fasony szlachetne, to minimalistyczna elegancja z nowoczesnym błyskiem" - zauważyła. Jedynym zgrzytem była długość wspomnianej spódnicy. "Kilka centymetrów przesunięcia potrafi zburzyć całą harmonię, bo proporcja jest jak architektura, bez niej nawet najlepsze krawiectwo i najmodniejszy kolor tracą siłę. (...) Moda wybacza wiele, ale nie wybacza złej proporcji" - dodała.