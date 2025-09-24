24 września Dawid Kwiatkowski pojawił się na żywo w programie "Pytanie na śniadanie", by przekazać wyjątkowe wieści. Wokalista zaprezentował swój najnowszy singiel "Dalej, Dalej", który został stworzony specjalnie na potrzeby promocji nadchodzącego filmu "Chopin, Chopin!".

Dawid Kwiatkowski zaskoczył fanów w "Pytaniu na śniadanie". Chodzi o jego nowy utwór

Produkcja "Chopin, Chopin!" to jedna z największych i najdroższych realizacji w historii polskiej kinematografii. Jak przyznał Dawid Kwiatkowski w "Pytaniu na śniadanie", udział w projekcie jest dla niego ogromnym wyróżnieniem. - Kiedy dostałem propozycję, od razu kopnął mnie wielki zaszczyt. Byłem akurat na Moście Świętokrzyskim, gdy dostałem telefon. Od razu urosłem jako artysta, ale potem pomyślałem, kurczę, to jest wyzwanie, bo cały proces tworzenia i budowania tego utworu wyglądał zupełnie inaczej niż dotychczas - zdradził artysta.

Następnie wyjawił, jak tym razem pracował nad tekstem piosenki. - Zazwyczaj nie muszę do niczego się dostosowywać, a tutaj miałem okazję zobaczyć ten film - dwa miesiące wcześniej, w moim łóżku, jeszcze ze znakami wodnymi, bez koloru i niektórych scen. Następnie musiałem warstwą liryczną dopasować się do tego, co dzieje się w tym filmie. Super doświadczenie, rozwijające. W pewnym momencie wszedłem w wewnętrzny dialog z Chopinem. Starałem się jakoś jego ducha osadzić w dzisiejszych rytmach, czyli tych, w których ja się teraz obracam - dodał.

Dawid Kwiatkowski stworzył piosenkę do filmu "Chopin, Chopin!". Wrócił do metafizycznej chwili sprzed lat

W tej samej rozmowie Kwiatkowski podzielił się także poruszającym wspomnieniem, które na długo zapadło mu w pamięć. Opisał moment, gdy pewnego dnia wychodził z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie i spojrzał w miejsce, gdzie spoczywa serce Fryderyka Chopina. W tej samej chwili, zaledwie kilka kroków dalej, usłyszał ulicznego grajka. - Pamiętam, że ucieszyłem się, że muzyka ciągle towarzyszy Chopinowi - wspominał w "PnŚ". To właśnie to wspomnienie zainspirowało go do stworzenia jednego z najbardziej symbolicznych wersów utworu "Dalej, Dalej" - "Słychać jak śpiewają jeszcze, tam gdzie leży moje serce". Polska premiera filmu "Chopin, Chopin!" zaplanowana jest na 10 października 2025 roku.