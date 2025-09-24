Tragiczna śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego poruszyła opinię publiczną. Kobieta zmarła nagle 18 września 2025 roku w mieszkaniu w Brodnicy. W poniedziałek 23 września wokalista został przesłuchany w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy jako świadek. Na jaw wyszły szczegóły dotyczące tematów poruszonych podczas przesłuchania.

Ryszard Rynkowski złożył zeznania w sprawie śmierci żony. Ujawniono szczegóły

Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu w rozmowie z Plejadą ujawnił, jakie tematy poruszono podczas przesłuchania Ryszarda Rynkowskiego. - Uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy przesłuchał świadka Ryszarda R. Świadek opisał stan zdrowia żony Magdaleny R. na przestrzeni ostatniego czasu, a także okoliczności ujawnienia jej zwłok - przekazał prokurator. Jak już wiadomo, w sprawie toczy się śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Okazało się, że Rynkowski ma w nim status osoby pokrzywdzonej. - Śledztwo toczy się w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Magdaleny R., tj. - o przestępstwo z art. 155 kk. W związku z powyższym, osobom najbliższym dla osoby zmarłej przysługuje status strony w postępowaniu - pokrzywdzonego. Taki też status ma w sprawie Ryszard R. - dodał.

Prokuratura ujawnia wstępne ustalenia w sprawie śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Wyniki sekcji zwłok już wkrótce

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że przyczyną śmierci żony Rynkowskiego była niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana pęknięciem żylaków przełyku. Sekcja zwłok nie wykazała udziału osób trzecich. - Według wstępnej opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej przyczyną śmierci Magdaleny R. była niewydolność krążeniowo-oddechowa w następstwie pęknięcia żylaków przełyku. Wykluczono także udział osób trzecich - poinformował Ruta. Podczas sekcji pobrano także próbki krwi do badań toksykologicznych. - Podczas sekcji pobrana została krew do dalszych badań toksykologicznych. Opinia z sekcji zwłok winna zostać uzyskana w terminie dwóch tygodni - dodał prokurator.

Na razie nie ujawniono dalszych planów dotyczących postępowania. - Wnioski opinii będą determinować dalsze czynności procesowe w sprawie. Na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe przekazanie innych informacji o planowanych czynnościach procesowych - podsumował przedstawiciel prokuratury.