Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Kwaśniewska padła ofiarą oszustów. Otrzymała dramatyczny telefon od córki
Jolanta Kwaśniewska padła ofiarą internetowego oszustwa, gdy jej wizerunek posłużył do promocji nieistniejącego projektu finansowego. Była pierwsza dama nie kryje oburzenia i już podjęła kroki prawne.
Oszuści podszywali się pod Kwaśniewską. Była pierwsza dama zapowiada sądową batalię
Fot. KAPIF

Jolanta Kwaśniewska od lat uchodzi za jedną z najbardziej lubianych i cenionych byłych pierwszych dam w Polsce. Aktywna społecznie, kojarzona z elegancją i zaangażowaniem w działalność charytatywną żona Aleksandra Kwaśniewskiego cieszy się ogromnym zaufaniem wielu rodaków. Tym bardziej bulwersujące są ostatnie medialne doniesienia mówiące o wykorzystaniu wizerunku Jolanty Kwaśniewskiej w celu oszustwa. 

Zobacz wideo Jolanta Kwaśniewska radzi przyszłej Pierwszej Damie. Mówi wprost: To ma znaczenie

Jolanta Kwaśniewska oburzona manipulacją jej wizerunkiem. Aleksandra Kwaśniewska jako pierwsza powiadomiła ją o oszustwie

Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawiły się reklamy, w których Jolanta Kwaśniewska miała rzekomo zachęcać do udziału w państwowym projekcie, gwarantującym seniorom 3 tys. zł miesięcznie. Wspomniane wyglądały wiarygodnie - zawierały zdjęcia pochodzące z rzeczywistych wywiadów, do których jednak podłożono zmieniony komputerowo głos byłej pierwszej damy. Kliknięcie w link prowadziło do strony wyłudzającej dane i pieniądze. Jak wyznała Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z TVN24, o całej sytuacji dowiedziała się od swojej córki. - Zadzwoniła do mnie przerażona moja Oleńka, że otrzymała telefon od starszej kobiety, która straciła duże pieniądze, myśląc, że ta reklama jest prawdziwa. Była zrozpaczona, ale też bardzo rozgniewana w rozmowie z moją córką, gdyż wciąż wierzyła, że ja faktycznie zachęcałam do skorzystania z tego programu - opowiadała wyraźnie posuszona. 

Jolanta Kwaśniewska nie kryje oburzenia zuchwałością oszustów. Zapowiedziała sądową batalię 

W tej samej rozmowie Jolanta Kwaśniewska stanowczo zdementowała informację, że wzięła udział w jakiejkolwiek kampanii finansowej. - Oburzające jest to, że ktoś w ten sposób wykorzystał mój wizerunek. Szczególnie bulwersujące jest również to, że oszustwo wymierzone jest głównie w osoby starsze, czyli grupę mocno narażoną na różnego rodzaju nadużycia - podkreśliła. Była pierwsza dama jednoznacznie zapowiedziała, że będzie bronić swojego dobrego imienia w sądzie i zrobi wszystko, aby sprawcy ponieśli odpowiedzialność za swoje działania. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/8 Aktor na zdjęciu to:

Quiz: Oto najwięksi amanci w historii polskich filmów. Rozpoznasz ich na zdjęciach?
Popularne