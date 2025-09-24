Sprawa Diddy'ego powraca. Raper ma krnąbrne żądania

Raper Sean "Diddy" Combs przebywa aktualnie w nowojorskim więzieniu. 2 lipca ława przysięgłych powiadomiła sąd, że po 13 godzinach obradowania podjęła decyzję w sprawie wszystkich pięciu zarzutów postawionych raperowi. Mowa m.in. o wymuszeniach i handlu ludźmi. Uznano go za winnego dwóch z nich i grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności. Raper aktualnie oczekuje na ogłoszenie wyroku, które ma nastąpić 3 października. Prawnicy Diddy'ego walczą jednak o to, aby wcześniej opuścił więzienie. Zaapelowali do sądu w tej sprawie. O zwolnienie z więzienia ubiegają się także bliscy rapera.

Prawnicy Diddy'ego zwrócili się do sądu o zwolnienie swojego klienta z więzienia

Sean "Diddy" Combs spędził ponad rok w więzieniu Metropolitan Detention Centre, które mieści się na Brooklynie w Nowym Jorku. Prawnicy rapera twierdzą, że odbywanie kary w tak trudnych warunkach było wystarczająco dotkliwe i zwrócili się do sądu o zwolnienie swojego klienta z więzienia, zanim zostanie ogłoszony wyrok. Zasugerowali także skrócenie kary pozbawienia wolności do 14 miesięcy. Powołali się m.in. na poprawienie zachowania rapera i fakt, że został uniewinniony od poważniejszych zarzutów handlu ludźmi. Podkreślono, że Diddy zmagał się z trudnymi warunkami m.in. z powodu braku dostępu do zdrowej żywności i czystej wody.

Odsiedział ponad rok w jednym z najbardziej znanych więzień w Ameryce - ale w pełni wykorzystał tę karę. Nadszedł czas, aby pan Combs wrócił do domu, do swojej rodziny, aby mógł kontynuować leczenie i spróbować jak najlepiej wykorzystać kolejny rozdział swojego niezwykłego życia

- napisano w piśmie złożonym przez prawników Combsa.

Bliscy Didd'ego złożyli w sądzie listy. Apelują o wcześniejsze zwolnienie rapera z więzienia

Jak informuje portale PageSix, o wcześniejsze zwolnienie rapera z więzienia starają się także jego bliscy. Do sądu wpłynęło ponad 75 listów napisanych przez rodzinę i przyjaciół Diddy'ego. Jeden z listów napisała jego matka Janice Combs, a także najstarsze z szóstki dzieci. Za Diddym wstawiła się raperka Caresha "Yung Miami" Brownlee.