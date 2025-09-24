Syn włoskiego polityka skazany za gwałt zbiorowy. "To przełomowy wyrok"

Ciro Grillo, syn włoskiego komika i założyciela Ruchu Pięciu Gwiazd Beppe Grillo, został skazany na osiem lat więzienia za udział w gwałcie zbiorowym - poinformował portal rtl.it. Do zdarzenia doszło w 2019 roku w willi należącej do rodziny Grillo w Porto Cervo na Sardynii, gdzie 19-letnia modelka skandynawskiego pochodzenia została odurzona i zgwałcona przez czterech mężczyzn.
22 września 2025 roku sąd w Tempio Pausania uznał Ciro Grillo winnego i wymierzył mu karę ośmiu lat pozbawienia wolności. Taki sam wyrok usłyszeli również Edoardo Capitta i Vittorio Lauria. Czwarty oskarżony, Francesco Corsiglia, został skazany na sześć lat więzienia. Żaden z mężczyzn nie był obecny w dniu ogłoszenia wyroku. Według najnowszych ustaleń śledczych do przestępstwa doszło podczas wakacji w Porto Cervo. Modelka została odurzona alkoholem, a następnie zgwałcona, przy czym całe zdarzenie nagrano. W sprawie wiadomo, że w czasie okrutnego czynu w willi przebywała także inna młoda kobieta, która spała i nie była świadkiem zdarzeń. Proces rozpoczął się w 2022 roku po zgłoszeniu przestępstwa na policję. Oskarżeni przez cały ten czas utrzymywali, że są niewinni.
Beppe Grillo przez lata publicznie bronił syna, publikując emocjonalne nagrania i przekonując, że młodzi mężczyźni byli "czterema idiotami, a nie gwałcicielami". Sądowe ustalenia okazały się jednak jednoznaczne i obaliły narrację lansowaną przez polityka. - To przełomowy wyrok, naprawdę ważny, ponieważ oznacza, że gdy dochodzi do przemocy, nie zwycięża sprawca, lecz ci, którzy mają odwagę o niej opowiedzieć - przekazała adwokatka kobiety Giulia Bongiorno.
Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).
Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.
