Syn włoskiego polityka skazany za gwałt zbiorowy. "To przełomowy wyrok"

Ciro Grillo, syn włoskiego komika i założyciela Ruchu Pięciu Gwiazd Beppe Grillo, został skazany na osiem lat więzienia za udział w gwałcie zbiorowym - poinformował portal rtl.it. Do zdarzenia doszło w 2019 roku w willi należącej do rodziny Grillo w Porto Cervo na Sardynii, gdzie 19-letnia modelka skandynawskiego pochodzenia została odurzona i zgwałcona przez czterech mężczyzn.

Ciro Grillo oskarżony o zbiorowy gwałt. Sąd zakończył sprawę

22 września 2025 roku sąd w Tempio Pausania uznał Ciro Grillo winnego i wymierzył mu karę ośmiu lat pozbawienia wolności. Taki sam wyrok usłyszeli również Edoardo Capitta i Vittorio Lauria. Czwarty oskarżony, Francesco Corsiglia, został skazany na sześć lat więzienia. Żaden z mężczyzn nie był obecny w dniu ogłoszenia wyroku. Według najnowszych ustaleń śledczych do przestępstwa doszło podczas wakacji w Porto Cervo. Modelka została odurzona alkoholem, a następnie zgwałcona, przy czym całe zdarzenie nagrano. W sprawie wiadomo, że w czasie okrutnego czynu w willi przebywała także inna młoda kobieta, która spała i nie była świadkiem zdarzeń. Proces rozpoczął się w 2022 roku po zgłoszeniu przestępstwa na policję. Oskarżeni przez cały ten czas utrzymywali, że są niewinni.

Ciro Grillo skazany. Adwokatka kobiety zabrała głos

Beppe Grillo przez lata publicznie bronił syna, publikując emocjonalne nagrania i przekonując, że młodzi mężczyźni byli "czterema idiotami, a nie gwałcicielami". Sądowe ustalenia okazały się jednak jednoznaczne i obaliły narrację lansowaną przez polityka. - To przełomowy wyrok, naprawdę ważny, ponieważ oznacza, że gdy dochodzi do przemocy, nie zwycięża sprawca, lecz ci, którzy mają odwagę o niej opowiedzieć - przekazała adwokatka kobiety Giulia Bongiorno.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.