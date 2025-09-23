Bez wątpienia Dody nikomu przedstawiać nie trzeba. Wokalistka od lat jest jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd i choć na swoim koncie ma jedynie cztery albumy, to jednak jej pozycja się nie zmienia. Doda nie musi walczyć o sławę i pieniądze, wręcz przeciwnie. Zrezygnowała z dużych tras koncertowych na rzecz występów na festiwalach, za które dostaje krocie. Pieniądze zarabia też na kampaniach reklamowych i jak się okazuje, są to ogromne kwoty.

Doda o swoich zarobkach. Ujawniła, ile kosztuje u niej reklama

Doda od lat słynie ze swojego kontrowersyjnego wizerunku i ostrego języka. Nic się w tym temacie nie zmieniło. Wprost mówi o wszystkim, również o swoich zarobkach. Teraz postanowiła wypowiedzieć się o tym w rozmowie ze Światem Gwiazd. Przyznała, że zrezygnowała z dużych koncertów na rzecz "maksymalnie 20-minutowych show". Co jednak ciekawe, i tak nieźle je wycenia. "Na pewno nie za mniej niż równowartość dziesięciu koncertów (...), kiedy dawałam trasy koncertowe" - zapewniła.

To jednak nie wszystko, bo Doda postanowiła też ujawniać, ile zarabia dzięki kampaniom reklamowym. A tych jest niemało. Rabczewska chętnie angażuje się we współprace z różnymi markami. Reklamowa już usługi dowozu jedzenia z restauracji, a także butelki filtrujące. Nic dziwnego, bo dzięki nim zarabia miliony i to dosłownie. "Ja za kampanię reklamową za rok nie schodzę poniżej miliona złotych, a analogicznie za pół roku - połowę mniej. Są kampanie, które są tak ciekawe i tak dla mnie fascynujące, i na przykład z poziomu aktorskiego czy artystycznego wpływają na mój rozwój, ale też po prostu bardzo zabawne - wyznała Doda w rozmowie ze Światem Gwiazd.

