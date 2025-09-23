Janachowska ubrała Nawrocką w sukienkę za 600 zł. Teraz zdradza kulisy

Izabela Janachowska od lat zajmuje się modą ślubną, ale nie tylko - doradza także przy wyborze strojów wizytowych i wieczorowych. Okazuje się, że zaufała jej nowa pierwsza dama. O kreacji Marty Nawrockiej ze Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówi już cały świat. Gratulacje zbiera autorka pomysłu, czyli Janachowska, która postanowiła zabrać głos na ten temat.

Izabela Janachowska stylizuje Nawrocką. "Polska moda może z dumą prezentować się na arenie międzynarodowej"

Czarna sukienka midi z bufkami oraz czółenka na obcasie okazały się duetem idealnym dla Marty Nawrockiej. Wyszło elegancko i ponadczasowo. Zestaw pochodzi z autorskiej kolekcji Izabeli Janachowskiej, która opowiedziała "Faktowi" nieco więcej na temat współpracy z pierwszą damą. - To dla mnie ogromny zaszczyt, że pierwsza dama po raz kolejny wybrała stylizację mojego projektu. Każda taka decyzja to ogromne wyróżnienie. Cieszę się również, że stylizacje pani prezydentowej są tak pozytywnie oceniane przez ekspertów. To pokazuje, że polska moda może z dumą prezentować się na arenie międzynarodowej - przekazała celebrytka. Przejdźmy teraz do cen. Suknia (model Verona) ze sklepu Janachowskiej to koszt 599 zł, za czółenka od celebrytki (model Renee) trzeba zaś zapłacić taką samą kwotę. To jednak nie wszystko, co możemy powiedzieć na temat ostatniej kreacji pierwszej damy. Zauważyliśmy, że Nawrocka uzupełniła zestaw torebką marki Chylak, która kosztuje 1590 zł.

Izabela Janachowska przygotowała Nawrocką na audiencję u papieża. Wtedy tak mówiła o współpracy

W połowie września omawialiśmy kreację pierwszej damy z wizyty u papieża Leona XIV. Przy okazji tego projektu Janachowska zaczęła mówić w mediach o ubieraniu Nawrockiej na ważne okazje. - Jestem przeszczęśliwa, że udało mi się ubierać pierwszą damę na tak ważną okazję, bo to nie jest jedno z wielu wyjść, które są przed nią, tylko audiencja u papieża. Niesamowite wydarzenie, prezentowane na arenie międzynarodowej, więc dla nas ogromny sukces, zaszczyt. Bardzo mnie cieszy, że ta stylizacja została tak dobrze oceniona przez stylistki i znawczynie mody, więc świętujemy - przekazała gwiazda Jastrząb Post.